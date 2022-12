Poslanci ANO navrhují zvýšení poplatků pro Český rozhlas

V současnosti se zákony o České televizi a Českém rozhlasu ve Sněmovně projednávají kvůli změně volby do jejich mediálních rad. Vláda Petra Fialy by ráda prosadila, aby jednotlivé radní mohli do budoucna volit i senátoři a senátorky, a ne jen poslanci. Byl to předvolební slib současných koaličních stran a Fialův kabinet si jej vetkl i do programového prohlášení vlády.