Případ bílého prášku. Brněnská primátorka udržela důvěru spolustraníků

„Paní primátorka nám řekla, jak se k celé situaci staví. Za mě i celou TOP 09 to bylo zcela dostačující vysvětlení a plně stojíme za paní primátorkou a rozhodně nebudeme žádat její rezignaci,“ řekl novinářům.

OR ODS Brno-město konstatuje, že výše uvedené vysvětlení je dostatečné a vyslovuje primátorce Markétě Vaňkové a náměstkovi Robertu Kerndlovi podporu a nedoporučuje jejich rezignaci.“

Na fotce je primatorka Brna Markéta Vaňková a namestek za ODS Kerndl. Co vidite vy? ja dva lidi, kteri rekreacne...

Úřad nařčení od zastupitele odmítl. „Ministerstvo zahraničí se ohrazuje proti nařčení pražského zastupitele Ondřeje Prokopa, že by zaměstnanec MZV Jiří Hoskovec měl stát za rozpoutáním mediální kauzy okolo brněnské primátorky,“ reagoval mluvčí Daniel Drake.

Primátorka i její domovská buňka nejdříve tvrdili, že je snímek fotomontáž. Později však Vaňková v rozhovoru pro televizi Nova otočila a řekla, že fotka může být pravá. Jak ji prý upozornil kolega, může zachycovat asi dva tři roky staré okamžiky. Řekla také, že to nepovažuje za důvod k rezignaci, nicméně pokud by to koaliční partneři vnímali jako problém, nabídla své místo k dispozici.