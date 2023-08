Případů, kdy se politici přiznají ke drogám, může přibývat, říká politolog

Středeční tisková konference primátorky Markéty Vaňkové (ODS) a jejího náměstka Roberta Kerndla nechala řadu „bílých míst“ v aféře kolem kontroverzní fotky.

Oba politici jsou zachyceni vedle lajny bílého prášku na mobilním displeji. Stále není jasné, zda se na snímku schylovalo ke konzumaci drog, nebo kdo fotku pořídil. Dvojice uvedla, že si na detaily nočního veselí nevzpomíná. Přítomnost kokainu nepotvrdila ani nevyvrátila.

Po městě kolují nepotvrzené spekulace, že z inkriminované situace pochází také video.

Politici na tiskové konferenci nechali prostor pro malý počet otázek, náměstka Kerndla poněkud zaskočil dotaz, zda je někdo kvůli snímku nevydírá. „Nevím, co je vydírání.“ Po odmlce však doplnil, že je nikdo nevydírá. O den později už neodpověděl.

Podobně ve čtvrtek reagovala pro Seznam Zprávy také primátorka Markéta Vaňková. „Nikdo mě nekontaktoval,“ napsala v SMS zprávě.

Podle politologa Masarykovy univerzity Otto Eibla oba politici aféru víceméně ustáli. „Za mě je to uzavřená záležitost, pokud se neukáže, že při té situaci byl třeba někdo z vládních představitelů,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Náměstek Kerndl na jednoduchý dotaz ohledně možného vydírání odpověděl až po rozmýšlení. Zarazila vás jeho reakce?

Ano. Přemýšlel jsem o tom. Nicméně jediné, co by mohlo případ posunout, je, pokud ze situace existuje video. A na něm by bylo vidět, že si jeden nebo druhý šňupne lajnu. Pokud nic takového neexistuje, jsou z obliga. Informace jsou venku, oba politici si došli na testy na drogy. Výsledky byly negativní.

Reakce brněnských politiků po středeční tiskové konferenci Lídr opozičních Pirátů Marek Lahoda se pozastavil nad odpovědí náměstka Roberta Kerndla ohledně možného vydírání. „Jeho reakce byla opravdu zvláštní. Pokud by byli vydíraní, problém to být může. Byl by to však trestný čin a museli by to hlásit na policii, aby situaci řešila,“ řekl. Piráti vystupují pro dekriminalizaci některých drog. „Ale pro část konzervativního spektra to jistě problém je, protože dlouhodobě drogově závislé kritizují a z vyjádření na sítích vnímám, že pro některé jejich voliče to problém je. Zůstaly tam nevysvětlené otázky,“ dodal. ODS je na magistrátě v koalice s TOP 09, ANO, KDU-ČSL, STAN a ČSSD. Lidovecký náměstek Jaroslav Suchý nechtěl Kerndlovu reakci komentovat. „Nechci k tomu nic víc říkat. Považuji to za uzavřenou věc,“ sdělil pro Seznam Zprávy. Podobně reagoval také náměstek René Černý (ANO). „Opravdu to není otázka, ke které by se mělo vyjadřovat hnutí ANO,“ řekl.

Takže jste při dotazu ohledně vydírání vnímal znejistění náměstka?

Ano, zaváhal. Může říct, že neví, co je to vydírání. Kdyby mu někdo řekl: Pokud se nepřiznáš, tak pustím video, samozřejmě už to vydírání je. Všichni tito lidé v politice jsou vydíratelní neustále, protože podobných fotek, záznamů může být hned několik v archivech různých lidí. A nemusí to být jen drogy, ale i menší věci. Soukromí přestalo existovat. Mohou na sobě cítit tlak, ale mluvit o možnosti vydírání je teď čistá spekulace.

Server neovlivni.cz naznačil, že by mohlo jít o vyřizování účtů a zákulisní bitvu o miliardovou zakázku městské odpadové společnosti SAKO, proti které se primátorka postavila. Co říkáte na tuto interpretaci?

Politika je umění možného. Může to být i vyřizování účtů. Načasování je zvláštní. Přišlo v létě, kdy se nic neděje. Ale to ze své pozice nerozpletu.

Primátorka přitom v prvotní fázi mluvila o fotomontáži, pak náhle otočila.

První reakce, že se něco nestalo, je taková přirozená. Když chytíte dítě, které vysklilo okno, taky vám řekne, že to neudělalo. Interpretací se nabízí víc. Ano, oba politici působí nervózně. Mohou se obávat, že má někdo další inkriminující snímky, nebo na ně někdo tlačí zevnitř vlastní strany, aby sekali dobrotu. Přišlo mně zajímavé, že se jich zastávají i lidé z opozice jako Matěj Hollan (Žít Brno), což dříve nebylo zvykem.

Jak za vás oba politici aféru dokázali veřejnosti vysvětlit?

Zvládají to hlavně s vědomím toho, že se pod nimi nehoupou židle. Hraje se jen o nějakou reputaci, která neutrpěla žádnou velkou škodu. Pár lidí si chvilku na internetu posílalo komentáře, ale nerozhořelo se to dál. A není to očividně nic ohrožujícího ani pro koaliční partnery. A to samé platí pro opozici.

Ano, ta situace není příjemná. Oba politici se odkazují na skupinu mladých lidí, s nimiž se potkali. Trochu se z toho snaží vyvinit. Ale co měli udělat jinak? Mohla by se nabízet alternativa prohlásit: Prohnali jsme si nosem bílý prášek a bylo to bezvadné ráno. To samozřejmě neřeknou. Tak daleko společnost není a je to asi dobře.

Náměstek Kerndl podotkl, že není svatý.

Ponechal prostor pro to, aby si každý domyslel, co asi ve volném čase dělá. Může vysílat signál, že je vlastně tak trochu jako my: Taky si občas zavdáme, ne nutně, že do sebe pereme kokain. Ale že se někde s kamarády někdo opije a pak se potácí městem. To se stát může.

Takže za vás je aféra uzavřená záležitost?

Ano, v případě, že třeba při té situaci nebyl někdo další z politiků. Pokud se podíváme na členy brněnské ODS, tak jsou mezi nimi i čelní představitelé vlády. Tam už by to trochu problém byl, protože reakce veřejnosti i opozice by byla prudší, než teď zažíváme v Brně.

Jak na veřejnost působí, že byli čelní brněnští politici pravděpodobně nablízku tvrdým drogám?

Nemáme v ruce přesná data. Nicméně platí, že česká společnost je liberální. Náš vztah k alkoholu nebo měkkým drogám je celkem tolerantní. Situace by se radikálně proměnila v okamžiku, kdy by v následku požití alkoholu nebo drog politici způsobili nějakou škodu na majetku nebo na životě. To by byl průšvih. Druhý problém by byl, pokud se v minulosti prezentovali jako zapřísáhlí bojovníci proti drogám.

Podobné aféry už řešili také politici v zahraničí.

Ano, známe příklady, kdy politici podobné zkušenosti začínají přiznávat. Myslím, že to bude stále častější. Mohou vyvstat přiznání, jako učinil Bill Clinton, který říkal, že na škole kouřil marihuanu, ale nevdechoval ji. K alkoholu či kokainu se přiznali také exprezident Barack Obama nebo bývalý britský premiér Boris Johnson. Výčet politiků je dlouhý.

Může aféra zamávat s důvěryhodností brněnské koalice?

Nespojoval bych to s aktuální koalicí na brněnském magistrátě, ale s politikou jako takovou na obecní úrovni. V okamžiku, kdy se tohle děje, může vznikat obraz nějaké zlaté třídy, která prostě na večírcích šňupe kokain. Teď to nevnímám ze sociálně-demokratického pohledu, že si někdo ten kokain nemůže dovolit a oni ho mají. Ať chceme, nebo nechceme, dávají špatný případ.