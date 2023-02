Starosta s chatrčí černých duší končí. V opakovaných volbách prohrál

Co se změnilo?

Krajský soud v Ostravě donutil starostu, aby před opakovanými volbami vyškrtal ze seznamu voličů čtyři lidi, které si dříve účelově nahlásil do své lesní chatrče k trvalému pobytu a udělal z nich hrčavské voliče, přičemž v obci nikdy nebydleli.

Soud přezkoumával vztah lidí nahlášených do starostových nemovitostí. A zjistil, že čtyři z nich se přihlásili k trvalému pobytu těsně před zářijovými volbami.

Ve volebním seznamu tehdy bylo zapsáno 220 občanů, nyní - po vyškrtání několika jmen z nařízení soudu - mělo na Hrčavě právo volit 210 lidí (úbytek mohl být dán i úmrtím či odstěhováním některých dalších). Přišlo jich volit 85,7 procenta (v září to bylo 79,5 procenta).

Při natáčení videoreportáží na Hrčavě se ukázalo, že tato malá obec v nejvýchodnějším cípu České republiky v sobě zrcadlí řadu celospolečenských problémů. Ať už je to výše zmiňovaný střet zájmů podnikatele a starosty v jedné osobě nebo čerpání dotací, ale také rostoucí příkopy mezi občany z jedné „návsi“ způsobené politickým bojem.

Poté, co Krajský soud v Ostravě loni v říjnu zrušil původní obecní volby na Hrčavě, protože starosta manipuloval s počtem obyvatel, se navíc ukázalo, že „případ Hrčava“ v sobě odráží další celospolečenský problém: Nedostatečnou zákonnou definici toho, kdy přesně člověku hlášenému k trvalému pobytu kdekoliv vzniká v místě právo tam rozhodovat o obecních zastupitelích.

1. „Zákon o volbách do zastupitelstev umožňuje, aby orgán, který vede stálý seznam voličů (obec), mohl ze seznamu vyškrtnout ty, kdo se skutečným životem obce nemají objektivně nic společného.“

2. „Ústavní soud využívá příležitosti a apeluje na zákonodárce, aby uvážil, zda podmínky aktivního volebního práva do zastupitelstev obcí neupřesnit, respektive nezměnit tak, aby bylo znemožněno nebo alespoň podstatně znesnadněno zneužití stávajícího benevolentně nastaveného kritéria trvalého pobytu.“

Případ Hrčava je o to složitější, že takzvaný „orgán“, který vede seznam voličů a má právo vyškrtávat, tedy starosta a jeho zastupitelé, byl zároveň tím, kdo do seznamu fiktivní občany vepisoval.

A žádné zákonné zpřesnění definice toho, kdo smí volit, se navíc za posledních 12 let neodehrálo.

„Ministerstvo vnitra má za to, že nastavení způsobu tvorby seznamu voličů odvíjejících se od seznamu osob s trvalým pobytem v obci funguje v naprosto drtivé většině případů bez problémů,“ odpověděl mluvčí resortu vnitra Ondřej Krátoška na dotaz Seznam Zpráv, jak se ministerstvo popasovalo s dvanáct let starým apelem Ústavního soudu.

Ani případ Hrčava, který znovu ukázal nejednoznačný výklad, kdo je a kdo není oprávněným voličem v obci, na tom prý podle Krátošky nic nemění: „Legislativní reakce na případ Hrčava by nutně musela vést ke zpřísnění podmínek zápisu do seznamu voličů, což by mělo negativní vliv na současný a pro voliče jednoduchý režim realizace volebního práva.“