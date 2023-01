Volby na Moldavě: Bez „černých duší“ SPD zcela propadla

„Kamarádi se mi posmívají, kde to bydlím, že jsme furt v televizi. Tak jim říkám, to víš, Klondajk, kraj loupežníků a zlatokopů,“ dělá si legraci z opakovaných voleb na Moldavě čtyřiasedmdesátiletá Michala Skalníková.

Pak však zvážní. Nelíbí se jí, že se do obce těsně před podzimními volbami přihlásily takzvané „černé duše“. „I kdybych měla jít volit pětkrát, tak půjdu, protože mi záleží na tom, kdo to tu vede. Hlavně ať je odsud,“ dodává.

Dáma v péřové bundě tak shovívavá není. „Je to bordel, že musím volit znovu, co vám budu povídat,“ zlobí se. Nadšený není ani manželský pár vycházející z obecního úřadu. „Co už. Je to ale naše občanská povinnost,“ říkají téměř jednohlasně. „Volili jsme sebe, kandidujeme za hnutí Rozvoj,“ dodávají, sedají do auta a odjíždějí.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Čutíkovi volili Rozvoj Moldavy a Nového Města, za něž Filip Čutík kandiduje. Do zastupitelstva se však neprobojoval.

Ve volební místnosti nepanuje zrovna klidná, idylická atmosféra. Právě kvůli předsedovi volební komise Oldřichu Kozlerovi (nominován hnutím SPD) se hlasování opakuje.

Při podzimní volbě odmítl akceptovat rozhodnutí starostky Lenky Novákové (Otevřeně k všem), která chtěla část lidí z voličského seznamu vyškrtnout, a volit je nechal. Krajský soud jeho jednání označil za protiprávní, přesto policie trestní oznámení odložila.

„Právě obecní úřad je orgánem, který může mít (zvláště na malých obcích) k dispozici informace, aby mohl posoudit, zda pobyt konkrétní osoby, která se přihlásila k trvalému pobytu v obci, je čistě formální např. právě pro účely hlasování ve volbách do zastupitelstva,“ píše se v usnesení soudu.

Okrsková volební komise nemá podle soudců pravomoc hodnotit, kdo je skutečně občanem, či nikoliv.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Navzdory soudnímu rozhodnutí se předseda komise, nominant SPD, Oldřich Kozler cítí nevinný.

„Uvedená nezákonnost dosáhla takové intenzity, že hrubě ovlivnila výsledek hlasování,“ píše se v usnesení soudního senátu.

Foto: Český statistický úřad, Seznam Zprávy Výsledky voleb do zastupitelstva obce Moldava ze 7. 1. 2023

Jak vyškrtnutej?

Oldřich Kozler je tentokrát smířlivější. Dá-li se to tak nazvat.

„Tehdy jsem sám jako předseda komise rozhodl, tentokrát jsme měli hlasování a tříčlenná komise rozhodla, že budeme respektovat starostčin vyškrtaný seznam,“ vysvětluje Kozler. „Já svůj názor ale nezměnil. S rozhodnutím krajského soudu nesouhlasím a žádné své pochybení nevidím,“ hájí se navzdory rozsudku, který jeho akt považuje za nezákonný.

S rozhodnutím soudu se ve volební místnosti těžce smiřují lidé, kteří přišli volit, ale nemohli. K některým se upozornění od obce, že jsou vyškrtnuti ze seznamu voličů, dostalo, k některým ne.

„Jak, že jsem byl vyškrtnutej? To mi vysvětlete. Do Parlamentu jsem volit mohl, teď nemůžu? Já jsem myslel, že jsou volby jako volby,“ rozčiluje se na celou místnost menší muž s plnovousem. Místopředsedkyně volební komise Jana Svitáková mu trpělivě vysvětluje, že volby do zastupitelstva se řídí jiným zákonem než do Poslanecké sněmovny a o Moldavě navíc rozhodl krajský soud. Muž však poslouchat nechce.

„Žil jsem tady a budu tady kupovat pozemek. Tady je bordel v tomto státě,“ zlobí se dál. Bere si formulář na vyplnění stížnosti a naštvaně odchází. Na otázku, jestli opravdu v Moldavě žije, jen odsekne „co je vám do toho“.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Jaroslav Pok (vlevo s obálkou) odvolit mohl, Lukáš Hlavsa nikoliv

Po obědě přichází Jaroslav Pok, trojka na kandidátce SPD, ale také nájemce, do jehož bývalé podnikové chaty Báňské stavby se pár dnů před podzimními volbami papírově nastěhovalo třiadvacet „nových občánků“ Moldavy.

Tehdy podnikatel tvrdil, že tam budou opravdu žít a pracovat v jeho nedalekém hotelu Ján. Ani tři měsíce od voleb tomu však nic nenasvědčuje. Spodní část budovy je stále staveniště, v horních patrech se téměř nesvítí a nikde neparkují auta.

„To je otázka pro ně, ne pro mě, já s nimi nebydlím, ptejte se jich, jestli tam žijí, nebo ne,“ odpověděl pouze. Co říká na rozsudek soudu, který znemožnil lidem papírově ubytovaným v jeho chatě volit?

„Pan Kozler neporušil zákon, jednal podle zákonů. Podle mě porušila zákon starostka Nováková. Jsem nucen respektovat rozhodnutí krajského soudu, ale nepovažuju ho za správné,“ reaguje. Do volební místnosti přišel s mužem, který se představil jako Lukáš Hlavsa s trvalým bydlištěm vedle obecního úřadu. Po předložení občanského průkazu se však od komise dozvídá, že byl ze seznamu vyškrtnut.

„Dejte mi důvod, proč já nemůžu hlasovat,“ obořuje se na místopředsedkyni komise. Ta mu klidným hlasem odvětí, ať se ztiší, že je jen úřednice – a jestli chce, že může podat stížnost. A podává mu formulář.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Starostka Lenka Nováková (Otevřeně k všem).

Na důvod se Seznam Zprávy zeptaly starostky Novákové, která za obec Lukáše Hlavsu vyškrtla.

„Trvalé bydliště tady má. To nikomu neupíráme. Jenom tvrdíme, že ten člověk tady fyzicky nebydlí, nevyskytuje se v naší obci, a tudíž nemá právo rozhodovat o dění v ní. O tom ať rozhodují lidé, kteří v obci žijí a vyskytují se v ní. Pan Hlavsa, pokud vím, fyzicky bydlí v obci Hrob.“

Odmítnutých lidí se ve volební místnosti vystřídá mezi dvaceti až třiceti. Členové komise zmiňují jejich agresivitu, podrážděnost a přiznávají, že jim jejich chování není vůbec příjemné. Největší rozruch však vyvolal teplický podnikatel Radek Jakubka, který, jak Seznam Zprávy zjistily už na podzim, žije se svou ženou a dítětem v teplickém Šanově, provozuje tam restauraci, nicméně papírově je veden v Pokově podnikové chatě.

Jakubka využil příležitosti, kdy volební komise hovořila se ženou, která přišla před ním, položil občanský průkaz na stůl, sám si vzal volební obálku a odcházel odvolit. Zapisovatelka mu však duchapřítomně obálku vytrhla z ruky, Jakubka nadával a pak vhodil do urny hlasovací lístek bez obálky.

„Hele, já jsem odvolil, jo,“ oznámil předsedovi komise. „Můžete mi laskavě vrátit občanku? Zdržujete mě. Nemám čas,“ domáhal se arogantně průkazu.

Jenže předseda komise zjistil, že jeho jméno bylo ze seznamu vyškrtnuto, tedy hlasovat vůbec nesměl. Lístek je však už v urně. „Já teď nevím, co mám dělat,“ krčil rameny. Incident půjde do zápisu. Jakubka si sebral občanku a odešel. Co se odehrálo dál, se můžete podívat ve videu.

VIDEO: Chcete říct, že nějaká baba, co tu sedí na úřadě, určuje, kdo bude a kdo nebude volit?Video: Jan Novák, Seznam Zprávy

Na upozornění Seznam Zpráv, že vhodil do urny hlas, aniž by měl právo volit, zareagoval: „Chcete říct, že nějaká baba, co tu sedí na úřadě, určuje, kdo bude volit a kdo nebude volit? Že bude vyškrtávat opozici?“

Jestli šlo o narušení voleb, to předseda komise Oldřich Kozler nedokázal zhodnotit. „Dám to do zápisu,“ rozhodil bezprostředně po události překvapeně rukama.