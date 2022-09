Tajemný let z Ruska. Problémy s jaderným palivem řeší celá Evropa, říká odbornice

Dopravní letadlo ruských aerolinek přivezlo ve čtvrtek do Brna další zásilku jaderného paliva pro elektrárnu Temelín. Informace o dodávkách jsou z bezpečnostních důvodů neveřejné, zásilky ale budou zřejmě z Ruska létat ještě několik let. Kvůli válce na Ukrajině nyní stejný problém jako Česká republika řeší i zbytek Evropy, říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Lenka Frýbortová z Katedry jaderných reaktorů ČVUT.

Proč nemůžeme okamžitě přejít od ruského jaderného paliva k výrobcům z Francie a Spojených států? Je to otázka smluv, nebo technologie?

Zřejmě obojí. Výběrové řízení na nového dodavatele paliva pro Temelín bylo zahájeno již v roce 2020. Smlouvy jsou zpravidla desetileté a jsou výsledkem bilaterální dohody mezi výrobcem paliva a provozovatelem jaderné elektrárny. Smlouva ČEZ s ruským výrobcem končí právě v roce 2024, plynule na ni naváže smlouva na nákup paliva od společností Westinghouse a Framatome. Dukovany mají zásobu paliva na tři roky a během letošního roku by se mělo rozhodnout o novém dodavateli.

Výběrové řízení na nového dodavatele paliva může trvat i několik let. Válka na Ukrajině velmi rychle vyřadila jednoho z velkých dodavatelů a podobný problém jako my řeší i zbytek Evropy. Je to i otázka nabídky, není jednoduché okamžitě navýšit kapacitu výroby.