„Teplo láká zahrádkáře ven.“ Ceny rostly, zahradnictví přesto hlásí nápor

Okrasné rostliny u nich narozdíl od předešlých let lidé téměř nekupují. „Třeba před třemi lety to bylo něco úplně jiného. Lidi teď nemají peníze. Šetří se v první řadě na věcech, které se dají omezit. A to je výzdoba nebo květiny,“ myslí si Pelikán.

Zdůrazňuje, že zahradnictví jsou závislá na počasí. „Třeba loni byly tyto týdny co se týče počasí hezčí, letos bylo větší chladno. To má všechno velký vliv na zájem,“ vysvětluje.

Narozdíl od jiných zahradníků si ale nemyslí, že by krize způsobila velký příliv pěstitelů. „Kdo k tomu měl vztah už dřív, pěstuje nehledě na ceny v obchodech. Věřím, že zatím není až takový hlad, že by si lidé začali pěstovat zeleninu jenom z toho důvodu, že by neměli co do huby,“ uzavírá.