K plnému Václavskému náměstí promluvila Zelenského manželka

„Není to jen o vládě, ale na každém z nás. Pojďme Putinovi ukázat. Semkněme se, pomáhejme potřebným z Ukrajiny i Česka. V nás všech je veliká sila,“ uvedli zakladatelé Milionu chvilek Benjamin Roll s Mikulášem Minářem.

Svůj příběh vyprávěla Ukrajinka Katarina z Doněcku, která je od roku 2014 již osm let na útěku a od té doby nebyla doma. Čechům poděkovala za pomoc a azyl, v Česku se cítí bezpečně. „Ať žije Česko!“ dodala.

„Všude se hovoří o tom, že na nás čeká těžká zima. Je docela pravděpodobné, že my, Ukrajinci, ji strávíme ve tmě. Ale nenecháme Rusko nás ani celý svět vtáhnout do temnoty. Té samé temnoty, ve které žije Rusko už mnoho let. Tma nikdy nezvítězí,“ řekla Zelenská.