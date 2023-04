„Ty čo robiš? On ho zrazil!“ Další spor o nelegální billboard

Starosta Radonic – menší obce ležící mezi Prahou a Brandýsem nad Labem – čelí popotahování úřadů. Dostal pokutu za to, že autem srazil člověka. Stanislav Němec to ale odmítá. „Přijeli mi vyhrožovat a pak mi ten jeho poskok naskočil na kapotu,“ tvrdí pro Seznam Zprávy o Antonu Fischerovi a Tomáši Plánském.

Dvojice provozuje byznys s nelegálními billboardy, jak už Seznam Zprávy v minulosti popsaly. Sami tvrdí, že se ničeho nekalého nedopouštějí. Jejich aktivity se ale letos rozšířily právě i do Radonic.

Na začátku února měl starosta telefonát: na obecním pozemku vylepují dva muži nelegální reklamu na vysoký přívěs s kovovou konstrukcí. Němec zavolal obecní policii, ta ale mohla muže nanejvýš pokutovat za projetí zákazu vjezdu.

Muži podle starosty tvrdili, že přívěs na místo už den předtím zaparkoval Anton Fischer a že oni pouze plní jeho zadání. Přívěs už neměl kola, světla ani oj, takže s ním nemohli odjet.

Českobudějovický podnikatel Fischer to pro Seznam Zprávy nepopřel. Naopak popsal, že přívěs s reklamní plochou nastražil do Radonic jako past.

„Asi měsíc před tím vozíkem jsme tam měli billboard na nohách, klasický áčkový. Ten billboard prostě zmizel. Proto jsem dal pokyn, aby se tam dal vozík s GPS lokátorem, byl tam daný pouze jako návnada. Já už jsem v tu dobu byl v Praze a čekal jsem, kdo se k němu přiblíží,“ říká Fischer.

Znovu tak připustil, jakým způsobem provozuje svůj byznys. Na cizí pozemek, bez smlouvy a bez souhlasu majitele, instaluje nelegální reklamní poutače. A to do bezprostřední blízkosti silnice, kde to zákon z bezpečnostních důvodů zakazuje. Když úřady, zpravidla po několika měsících, oficiální cestou vyzvou majitele k jejich odstranění, přesune poutač o několik metrů dál na sousední pozemek. Úřední kolečko začíná nanovo a byznys běží dál. Fischer se touto strategií nijak netají.

„Když někde stojí billboard a někdo tvrdí, že neoprávněně, tak je nutné poslat výzvu majiteli a tak dále. Ten billboard z Radonic ale prostě zmizel,“ říká Fischer.

A zmizela i reklamní kovová konstrukce na přívěsu bez kol, kterou na stejné místo instaloval posléze. Starosta Němec vysvětluje, že kvůli bezpečí.

„Shodou okolností tou dobou meteorologický ústav vyhlašoval všude stav nebezpečí kvůli velkému větru. Hrozilo, že to vletí na silnici. Odvezli jsme ho tedy do obecní deponie, ať si ho tam majitel vyzvedne,“ popisuje starosta.

Přívěs s odmontovanými koly nyní stojí v obecní deponii:

Foto: Seznam Zprávy V silném větru hrozilo, že vysoká konstrukce přívěsu vletí do silnice, popisuje starosta. Foto: Seznam Zprávy Na přívěsu je několik nálepek bývalých schránkových firem, přes které Fischer dřív provozoval svůj byznys. Foto: Seznam Zprávy Fischerovi zaměstnanci z přívěsu odmontovali kola a oj, aby ho nebylo možné snadno odvézt. Foto: Seznam Zprávy Sundali také registrační značku a světla. Majitele, firmu Penzion Fischer, je možné dohledat pouze podle VIN kódu.

V noci přijeli ke starostovi domů

Jenže tím události toho dne neskončily. Pozdě večer přijel Anton Fischer i se svým kolegou Tomášem Plánským přímo ke starostovi domů. Podle starosty mu přijeli vyhrožovat.

„Mám dům na samotě, přístupovou cestu už asi 150 metrů na svém pozemku. Najednou asi v půl desáté zvoní zvonek. Přijeli tím svým bavorákem, s registračkou FISCHER, rozsvícený maják, Fischer a Plánský v černých hadrech s nápisem Security, na hlavě čelovky s LED světlem přes celou hlavu. Mluvil jsem s nimi přes domácí telefon s kamerou, vyhodil jsem je ze svého pozemku a zavolal na ně městskou policii,“ popisuje starosta Němec.

Plánský je dvaadvacetiletý muž z Českobudějovicka, který pro Fischera plní nejrůznější úkoly. A také slouží jako bílý kůň, na kterého je aktuálně napsaná většina Fischerových firem.

Proč jeli oba muži v noci ke starostovi domů? Podle Fischera hledali přívěs, ze kterého zmizel GPS lokátor.

„Policie hledala ten přívěs podle GPS lokátoru. Ale starostovi lidé ten lokátor sundali a dali ho na koleje ve vedlejší obci. Tak jsme tu GPS sebrali a šli přímo za starostou. Zazvonili jsme mu večer zhruba o desáté hodině na zvonek a žádal jsem ho o vysvětlení, z jakého důvodu odvezl náš přívěs. On byl velmi vulgární, poslal nás pryč,“ popisuje Fischer.

Oba muži se sebrali a zamířili pro změnu do sídla Němcovy firmy.

„V půl dvanácté mi volá hlídač areálu, že se tam dobývají nějací dva chlapi, že chtějí nějaký ukradený vozík. Tak jsem se oblékl a jel tam,“ říká starosta.

Fischer vysvětluje, že se domnívali, že právě tam je uložený jeho přívěs.

„On je majitel mlékárny. Zjistili jsme, kde se nachází vůz, na kterém ten přívěs odvezl. Zavolali jsme tam policejní hlídku a čekali jsme tam na příjezd starosty,“ říká.

A právě v té chvíli se odehrála hlavní scéna večera. Když starosta přijížděl vozem k vratům vlastní firmy, střetl se v minimální rychlosti s Plánským.

Plánský zůstal ležet na zemi a Fischer, původem Slovák, křičel: „Ty čo robiš? On ho zrazil! On ho zrazil!“ Scénu zachycuje následující video, pořízené z Fischerova vozu:

Záznam incidentu z kamery ve Fischerově autěVideo: Seznam Zprávy

V tu chvíli už na místě byli obecní i státní policisté, kteří zaznamenali incident do protokolu. Policejní inspektor totiž scénu sledoval z bezprostřední blízkosti předního sedadla služebního auta.

„Pan Fischer i pan Plánský stáli v cestě bílému vozidlu, které v jejich blízkosti projíždělo velmi pomalu, a i když se blížilo, tak mu z cesty neuhýbali. Když se vozidlo blížilo k panu Plánskému, tak tento skočil na jeho přední část a svalil se na zem. Nejsem si přesně jistý, jak ke střetu došlo, řešil jsem hovor s dozorčím, ale působilo to na mě, že v době, kdy Plánský vyskočil, tak se vozidlo zastavilo. Možná zastavilo až bezprostředně poté, co došlo ke kontaktu, to nemohu zcela přesně určit,“ uvedl do protokolu inspektor.

Fischer nicméně trvá na tom, že starosta sešlápl plyn a nabral jeho kolegu na kapotu.

„Přijel k nám, venku stál Plánský před mým autem. Dojel k němu, opřel se mu o zadek a šlápl na plyn, čímž ho nabral na kapotu. Plánský spadl na zem. A můžeme tady polemizovat nad tím, jestli spadl zbytečně na zem nebo jestli mohl odskočit. Ale v každém případě je pravda, že k němu přijel starosta a nabral ho na kapotu svého auta,“ říká Fischer.

Druhé video zachycuje celou situaci i s tím, co se dělo po nárazu. Plánský leží na zemi, ale bez většího zájmu všech kolem. Ani policisté na něj nereagují – je jim jasné, že si nemohl nijak ublížit. „Však jste to sami viděli!“ říká policistům Fischer a chce, aby se zabývali sraženým Plánským. „No právě že jsme to viděli,“ odpovídá policista.

Fischer trvá na zavolání sanitky, která skutečně po chvíli přijíždí na místo. Podle oficiální zprávy záchranáři nenašli žádné zranění, dokonce ani modřinu. Toto druhé video, které měla redakce příležitost si prohlédnout, si autor videa Fischer nepřál zveřejnit.

Proti pokutě se chce starosta bránit

Starosta za nehodu obdržel dvoutisícovou pokutu od úřadu v Brandýse nad Labem. Hodlá se ale bránit - proti rozhodnutí se odvolal. Postup Antona Fischera starosta označuje spíš za nátlak nebo vydírání.

„Mám vážně nemocnou ženu. Když tihle dva šašci přijedou v noci před náš dům, navlečení do těch svých hadrů jako nějací sekuriťáci, svítí vám do očí, vykřikují něco o úmyslném trestném činu, že jsem jako starosta skončil a tak dále… Já si z nich hlavu nedělám, ale není to normální. Připadá mi to jako svým způsobem vyhrožování,“ říká starosta.

Anton Fischer má pestrou trestní minulost, kvůli které má nyní zakázáno v České republice podnikat. Loni soud v Českých Budějovicích popsal, jak se vyhýbá placení daní a finančních pohledávek.

Před několika lety byl odsouzen za to, že spolu s dalšími pachateli donutil vydíraného muže podepsat falešnou směnku, a to v salonku diskotéky, kterou tehdy ještě vlastnil.

Kriminalisté zadrželi trojlístek vyděračů 14. ledna 2018 Na vyděrače si došlápli kriminalisté v Českých Budějovicích. V pátek totiž obvinili trojlístek pachatelů z vydírání a omezování osobní svobody. Jeden ze zadržených je cizinec (1974), další je ze Strakonic (1976) a třetí z Budějovicka (1980). Na zadržení skupiny se podílela i zásahová jednotka. Všichni tři muži měli pod pohrůžkami násilí vymáhat finanční částky a slibovat tzv. doživotní ochranu. V některých případech poškozené uvěznili v salonku jednoho z klubů ve městě a po fyzickém napadení donutili poškozeného podepsat směnku na 100 000 korun. Dva z pachatelů jsou stíháni na svobodě, na zadrženého cizince podali kriminalisté podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Zdroj: Policie ČR

Starosta opakuje, že v nočním dobrodružství s Fischerem a Plánským vidí spíš pokus o vyhrožování než snahu získat zpátky ukradený majetek.