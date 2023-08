Ukrajinci okouzlili svět i svým PR. Učili se také v Česku, říká expertka

Snaží se o to i Česko. Stát na to má síť kulturních ambasád, Česká centra. Jitka Pánek Jurková vedla jedno z těch nejvytíženějších - v unijní metropoli. I tam vzniká „značka“ Česka.

Expertka v současné době píše v autorském tandemu knihu o české kulturní diplomacii, v minulosti připravila podcastovou sérii Jazzman versus špioni o tom, jak kultura vstupovala do mezinárodních vztahů i válek v minulosti. „Kulturní fronta“ se donedávna alespoň v Evropě zdála být zavřená. Ale i to změnil 24. únor 2022.

„Ještě donedávna bychom řekli, že kulturní diplomacie je v současnosti už jenom civilní věc, a to zejména v Evropě. Ruská agrese proti Ukrajině to ale změnila. Sama jsem sledovala s velkým respektem, jak Ukrajinci po invazi výborně reagovali i na poli kultury,“ říká Pánek Jurková.

Co to vlastně je kulturní diplomacie?

Očekávat od kulturní diplomacie, že by přímo vyhrála válku, nelze. Určitě ale vyhrála leckterou bitvu. Spousta příběhů ze studené války, éry „válčících kultur,“ jsou v tomto smyslu slavnými momenty. Blízko válce bylo, když CIA v roce 1955 vypustila nad Polsko balony s nákladem Orwellovy Farmy zvířat. Nebyl to ojedinělý případ, snahy o kulturní narušení železné opony a odpor komunistického režimu proti nim známe i z československé historie.

V roce 2019 vznikl Ukrainian Institute, obdoba Českých center. V Praze byli Ukrajinci dokonce získávat know-how, jak budovat kulturnědiplomatickou infrastrukturu.

Dodávka z Ukrajiny kromě sochy přivezla i hromady židlí a peřin - evakuovaný majetek několika ukrajinských rodin. Byl to velmi nezvyklý pohled, do většinou sterilního institucionálního prostoru pronikla s uměleckým dílem ozvěna chaosu konfliktu.

Kulturní diplomacie se tomu snaží vyhnout a vyvažovat to, poučena rolí, kterou kultura velmi vědomě hrála třeba při zjemňování agresivní německé politiky před druhou světovou válkou. Právě proto máme – podobně jako řada dalších zemí – kulturní instituty, které mají svou poloautonomii, nejsou přímo včleněny do ministerských struktur.

Širší společenské pohyby se na kulturní diplomacii samozřejmě podepisují. Ať už je to současná rozhodná podpora Ukrajiny - České centrum v Kyjevě je dnes jediným kulturním institutem aktivně působícím v napadené zemi. Nebo ať už je to pozornost věnovaná novým oblastem – jedná se o otevření Českého centra v Tchaj-peji.

Etická pravidla jsou jasná – umělcům se nezasahuje do obsahu ani do toho, co chtějí říct třeba při diskusi s publikem. Je potřeba spolu s umělcem předem ujasnit podmínky, kontext i účel akce. A vždycky zřetelně přiznat vládní podporu - doby, kdy se CIA nepodepisovala pod své kulturní programy, udělily kulturní diplomacii velkou lekci. Když se přišlo na to, že americké umělce v zahraničí platí z velké části tajné služby, navíc nepřiznaně, byl výsledkem tehdy opravdu monstrózní skandál.