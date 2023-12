V listopadu by volby vyhrálo ANO, za ODS se na třetí místo vrátili Piráti

Volby do Sněmovny by v listopadu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů, druhá ODS by získala 15,5 procenta. Hnutí ANO si oproti říjnovému průzkumu mírně pohoršilo, naopak ODS si o dva procentní body polepšila. Na třetí místo se vrátili Piráti, dostali by 11 procent hlasů, o dva procentní body více než v říjnu. Naopak podpora SPD o dva procentní body klesla, v říjnu by činila 8,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se šesti procenty a TOP 09 s 5,5 procenta hlasů. Vyplývá to z listopadového volebního modelu, který ve čtvrtek zveřejnila agentura Median.