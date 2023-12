Ve věku 80 let zemřel herec Ladislav Županič

„Právě mi to napsal ve zprávě známý, jsem z toho úplně v šoku. Znala jsem ho jako ředitele karlínského divadla, tam jsme spolu také hráli v krásných hrách. Byl to právě on, kdo mi dal mnoho příležitostí. Budu na něj vzpomínat jako na krásného člověka, který miloval lidi,“ řekla Blesku herečka a zpěvačka Kateřina Brožová.