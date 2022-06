Vizita: Jak pošťouchnout k očkování? Češi našli návod

Čtete ukázku z Vizity – newsletteru Martina Čabana plného postřehů o českém zdravotnictví a jeho přesazích do politiky. Pokud vás Vizita zaujme, určitě se přihlaste k odběru !

Protože na stránkách asi nejprestižnějšího odborného periodika na světě nejsou Češi úplně častými hosty, stojí za to se podívat, čím čtveřice autorů přísné recenzenty týdeníku zaujala.

Online sběr dat je v sociologických průzkumech vždy trochu problematický a výzkumníci mívají velkou snahu k němu přistupovat opatrně a pečlivě vážit různé sociodemografické i jiné proměnné. To se v tomto případě bezprostředně nestalo. Výtku k výběru lékařského vzorku lze ostatně najít i mezi posudky recenzentů , kteří pro Nature práci českých vědců hodnotili (a rozhodně tuto výtku neshledali tak závažnou, aby studie nemohla vyjít).

Proto se jeví pravděpodobnějším, že ona drtivá menšina lékařů, kteří k vakcínám cítí nedůvěru nebo je rovnou odmítají, je prostě hlasitější a díky amplifikačním efektům sociálních i klasických médií mnohem slyšitelnější a vlivnější, než by odpovídalo jejímu početnímu zastoupení mezi lékařským stavem.

Což je jedna z příčin oné disproporce mezi tím, co si lékaři o vakcínách myslí, a tím, co si lidé myslí, že si lékaři o vakcínách myslí. Taková hypotéza je stejně vědecky neověřená jako Dostálovo tvrzení o nereprezentativnosti vzorku, ale na rozdíl od něj ji lze předběžně opřít alespoň o nějaká data.

Nicméně pokud by Ondřej Dostál chtěl na práci v Nature navázat a prozkoumat na zcela korektním a reprezentativním vzorku vývoj lékařských postojů mezi loňským únorem a současností, byla by to nepochybně zajímavá a záslužná vědecká práce.