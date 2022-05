Z Ostravy je vrátili zpátky na Slovensko. „Nemáme razítko, nevíme co dál“

„S rodinou jedu vlakem do Karlových Varů, večer odjíždíme,“ říká mi s úsměvem na tváři 36letý muž. Sedí na lavičce s ženou a třemi dětmi a zrovna svačí. Do Varů jede za bratrem a chce si tam najít práci, neví ale jakou.

Podobně jako na pražském nádraží i tady vyčkává skupina romských uprchlíků. Ženy kolem sebe mají několik dětí a stěžují si, že se pokusily neúspěšně dostat do Česka. „Jely jsme do Ostravy, protože tam máme příbuzné, musely jsme se ale vrátit, protože jsme neměly razítko v pase o překročení hranice, máme pouze občanský průkaz. Jsme ze zakarpatské oblasti,“ tvrdí ženy s tím, že teď nevědí, co budou dělat, a zůstávají prozatím v Košicích.

„Na začátku uprchlíci nejvíce mířili do Polska a Česka, čas od času do Německa. V podstatě na začátku šli lidé, kteří měli nějaké zázemí v Evropě. Složení lidí se změnilo, většinou jdou lidé, kteří nemají zázemí v Evropě a nemají se ani kam vrátit na Ukrajinu. Ti se nás ptají, co všechno můžou, jak je to se školami a prací,“ vysvětluje Dohovič.