Žal se nesmí proměnit ve zbraň, říká matka oběti Hamásu s českým pasem

V sobotu 7. října dopoledne Oran a jeho přítelkyně pekli v kibucu Nirim sušenky na společnou večeři. O pár minut později se ocitli uprostřed hororu. Do jejich domu, pár kilometrů od hranic s Pásmem Gazy, vtrhli běsnící teroristé z Hamásu.

Mladí lidé ještě stačili utéct do protiraketového krytu.

„Teroristi seděli v jejich obýváku, jedli sušenky, které syn s přítelkyní upekli, vyjednávali s nimi o tom, že mají jít ven z úkrytu, odpočítávali arabsky,“ popisuje Karen poslední hodiny života svého syna v rozhovoru pro Seznam Zprávy přímo z Izraele. Oran podle jejího vyprávění zemřel poté, co ho zasáhla kulka přes dveře úkrytu, když se snažil bránit teroristům ve vstupu do takzvané bezpečné místnosti. Umíral tři hodiny.

Česká vazba Karen a její rodiny má spíš historickou podobu. Karenin dědeček pocházel z Ostravy, její babička z Vídně. Do tehdejší britské Palestiny odešli kvůli nástupu nacismu v Německu, v Izraeli zakotvili ještě před vznikem samostatného židovského státu v roce 1948. Karen ani její děti – vedle syna Orana má ještě čtyřiadvacetiletou dceru – už česky nemluví. Rozhovor proběhl v angličtině díky videopřenosu.

O české občanství si rodilá Izraelka zažádala až v dospělosti. „Na univerzitě v Haifě si dělám doktorát a říkala jsem si, že i kvůli akademické kariéře by bylo dobrém mít evropské občanství. Jsem na ně pyšná. Taky nevíme, co přinese budoucnost. Po mně mají české občanství i mé děti,“ popisuje Karen, která žije na severu Izraele podle svých slov ve speciálním udržitelném domě postaveném z kontejnerů. Tedy daleko od Pásma Gazy a místa, kde zemřel její syn.

Oran pracoval v Tel Avivu ve firmě Checkpoint specializující se na kyberbezpečnost - v kibucu byl jen na návštěvě. Rád ale cestoval po světě, nedávno se vrátil z Londýna a v plánu měl s kamarádem výpravu do Jižní Afriky.

Oran Elfasi je jednou z potvrzených 1400 obětí teroristického útoků Hamásu ze začátku října. Dalších 199 lidí bylo z Izraele teroristy zavlečeno do Gazy a jejich osud je zatím v naprosté většině neznámý. Izrael odpověděl nálety na cíle Hamásu, v nichž zahynulo podle úřadů ovládaných Hamásem 3700 Palestinců.

Stupňovat se začíná i informační válka, Hamás například nařkl Izrael z útoku na nemocnici v Gaze, ale důkazy ukazují spíše na to, že raketu, která způsobila zkázu a smrt stovkám civilistů, vystřelili palestinští ozbrojenci sami a kvůli špatné funkčnosti dopadla na jejich vlastní území.

Příjezd do kibucu Be’eri je jen pro silné povahy. V poli vedle silnice leží hromada lidských těl. Odhadem deset až patnáct. Některá jsou v bílých pytlích, některá obnažená. Zjevně tu leží několik dní, jsou v pokročilém stadiu rozkladu.

„Nevím, jak se ty útoky mohly stát. Je to jako by někdo otevřel bránu a nechal volnou cestu teroru. Určitě to bude prošetřené po válce, ale lidé už ztratili důvěru v tuto vládu,“ myslí si Karen Elfasi.