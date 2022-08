27 dní za dva a půl měsíce. Oprava Barrandovského mostu nabrala zpoždění

Důvodem zpoždění je podle náměstka mimo jiné to, že armatur v mostě je více a jsou silnější, než se očekávalo podle projektu.

„Narážíme na to, že je tam příliš mnoho armatury. Navíc je silnější, než bylo v projektu,“ doplnil náměstek. Proto se podle něj nedaří už asi měsíc práce na příčníku dokončit.

Místo, kde se napojuje rampa, je nejzatíženějším místem na mostě vůbec. „Když bychom provrtali výztuže, mohlo by se stát, že příčník nebude dále fungovat, proto musíme při vyvrtávání děr postupovat velmi pomalu,“ řekl Scheinherr.

Na mostě silničáři dokončují tzv. vyrovnávací vrstvu, která zarovná povrch opravené části do stejné výšky se zbytkem mostu. „Na jejích dokončených částech už je položena izolace včetně ochrany izolace. Z větší části už je provedeno kotvení římsy, na hlavním mostě se začínají pokládat obrubníkové odvodňovače,“ řekl Jakub Růžička, který provádí dozor stavby. Dokončená bude ještě spodní izolace.

Dopravní opatření v okolí mostu by tak měla trvat také v září. „Nyní projednáváme rozsah omezení jako takového, ale předpokládáme, že bude velmi podobné tomu, na které jsou nyní řidiči zvyklí,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Otočná rampa, kterou nyní využívají řidiči u Lihovaru, tak by podle Scheinherra mohla zůstat otevřená i po skončení výluk způsobených opravou mostu.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.