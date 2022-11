Babiš u soudu ukázal na vlastního poslance. Proč nežalovali taky jeho, píše

Snaží se přesvědčit soud, že byl neoprávněně odsouzen k omluvě za to, že o svých odpůrcích řekl, že chodí proti němu demonstrovat za peníze. Což se jedné z účastnic protestů Jany Filipové dotklo a žádala satisfakci.

„Žalovaný (Andrej Babiš) se také podivuje nad tím, proč se žalobkyně (Jana Filipová) neohradila proti výrokům poslance Růžičky, které byly ve sdělovacích prostředcích široce diskutovány, ale žalobu podala na žalovaného, který pouze tyto výroky komentoval,“ napsal advokát Urbánek do dovolání.

Advokát Aleš Rozehnal, který Janu Filipovou zastupuje, na to říká, že se slova o placení za demonstrace začala šířit právě proto, že o tom mluvil bývalý premiér. Čímž měl výrok větší dosah u veřejnosti. „Tvrzení o placených demonstrantech se šířilo právě díky tomu, že byl jeho původcem pan Babiš. Prohlášením pana Růžičky média takřka nevěnovala pozornost,“ uvedl Rozehnal.

Poslanec ANO Pavel Růžička nechtěl pro Seznam Zprávy obsah Babišova dovolání a svoji „účast“ v něm komentovat. Uvedl, že o tom nedostal informaci. „Proto to nemůžu komentovat,“ řekl Růžička.

Uvedl však, že o tom, co zaslechl před více než čtyřmi roky u Poslanecké sněmovny, se bavil s Babišem několikrát. „Nikdo ale neřekl, ať to jdu dosvědčit u soudu. Já bych tam řekl, co jsem slyšel. Udělali ze mě nedůvěryhodnou osobu,“ doplnil Růžička.