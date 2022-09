Balvany velké jako auto hrozí pádem. Lidé v parku přesto porušují zákaz vstupu

V zasaženém území nyní probíhá intenzivní geologický průzkum, jen během našeho rozhovoru přijíždějí na místo další specialisté. Zasažené území by měli prohlížet ještě přibližně měsíc, během října by pak mohla vzniknout první zpráva o geologickém stavu oblasti.

„Je možné, že geologové přijdou s očima navrch hlavy a řeknou, že je někde dvě stě kubíků, které mohou sjet do údolí,“ vykresluje nejistou situaci mluvčí národního parku Tomáš Salov. V takové chvíli by podle něj bylo namístě některé stezky uzavřít.

„Tohle je opravdu velmi rizikový strom a takových tady teď čeká tisíce,“ ukazuje Rybář prohořelé torzo jednoho ze smrků. „Tohle by si lidé měli uvědomit, že je to sice pozoruhodné, ale velmi, velmi nebezpečné,“ vysvětluje.

O kus dál pak ukazuje, co oheň udělal pískovcovým skalám. „To, co máme nad hlavami, je v takovémhle stavu,“ říká a bez námahy láme ze spálené skalky vrstvu horniny. „Nevíme, kdy se uvolní plát a bude padat z výšky 40 nebo 50 metrů někomu na hlavu,“ dodává.

České Švýcarsko nově otevřelo Mlýnskou cestu vedoucí do obce Mezná nebo také vstup na Malou Pravčickou bránu. Tam by donedávna návštěvníci omezovali v práci hasiče, ti ale národní park ve středu opustili.

Za porušení zákazu vstupu do uzavřených částí parku hrozí lidem přestupkové řízení a pokuta do 5000 korun.

Od místních obyvatel proto zaznívá, že podají na národní park žalobu. Stěžují si především na to, že v lese zůstalo mnoho neodklizeného kůrovcového dřeva. Podle Salova je ale situace složitější. „Je tam spousta faktorů, nedá se to redukovat jenom na to, že suché dřevo hoří,“ vyjadřuje se ke kritice.

Salov nicméně uznává, že místní si už zažili hodně. Zdejší lesy nejdřív v letech 2018 a 2019 poničila sucha a následně kůrovec. Správa parku proto začala s kácením, dalšímu rozšíření kůrovce to ale už nezabránilo. „Bylo to tady hnusné po těžbách a pak to ještě shořelo. Co si o nás můžou myslet? To jste ve vleku událostí a dostanete černého Petra, kterého nemáte komu dát,“ posteskne si Salov.