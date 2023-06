Bek: Rodiče taktizují s odklady kvůli přijímačkám, je čas to zarazit

Každé čtvrté dítě nastupuje do první třídy s odkladem. Velká část se v lavicích objeví tedy až v sedmi letech. Odborníci se ale shodují, že takový počet není opodstatněný.

A vyjma vzdělávacích dopadů jmenuje také finanční – investice na prodloužené vzdělávání dětí, které dokončují střední školu třeba ve 20 letech, ale také zablokované školky šestiletými dětmi, zatímco tříleté zůstávají doma s rodiči, kteří by se už chtěli vrátit do práce.

Bek ale zároveň spojuje odklady i s nejaktuálnějším problémem, který české školství a speciálně rodiče s dospívajícími dětmi trápí: přetlak na poptávaných středních školách. Podle ministra školství tak už před první třídou rodiče taktizují, aby jejich potomci měli co nejlepší šanci při přijímacím řízení.

„Musíme dát rodičům dobrou šanci na uplatnění jejich dětí na středních školách, protože část odkladů je nepochybně taktizování rodičů. Odkladem chtějí získat lepší šanci třeba při přijetí na víceletá gymnázia. Tím, že děti vstoupí později do školství a už lépe připravené, se zvyšuje jejich šance, že při přijímacím řízení uspějí,“ je přesvědčený Bek.

Obrovské rozdíly jsou ale i mezi jednotlivými regiony. Podíl odkladů, tedy procento šestiletých a starších dětí mimo základní školy, je nejvyšší v Karlovarském kraji, a to 29,5 procenta. Nejméně v Kraji Vysočina 21,4 procenta.

Pokud ale jdeme až na úroveň obcí, rozdíly jsou ještě vyšší. Ve Varnsdorfu nastupuje do první třídy s odkladem každé druhé dítě, v Blovicích na Plzeňsku nebo v nejvýchodnějším českém městě Jablunkově jen každé desáté.

„Náš vzdělávací systém musí být připraven na každé dítě se vším, co si do školy přináší,“ jmenuje jednu zásadní podmínku náměstkyně ministra školství Martina Běťáková (STAN).

Snížení podílu odkladů je ale jen jeden krok v celé uvažované systémové změně vzdělávání, která se právě řeší. Ministr školství mluví o prodloužení povinné školní docházky až na střední školy, aby se tak eliminoval počet lidí končící jen se základním vzděláním. Zároveň by se mohl zrušit devátý ročník základních škol, kapacity by tak byly i pro žáky s odkladem. Efektivněji by se tak podle návrhů mohly využít kapacity škol i finance na vzdělávání ze státního rozpočtu.