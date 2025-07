Glosa: Okamura v hippies videu veze „správný lidi“. Asi rasisty a fašisty

SPD Tomia Okamury zveřejnilo předvolební hudební video v havajském stylu. Kromě jiného se v tomto masivně kolorovaném klipu zpívá: „Teď naplno jede SPD, do vašeho kraje přijede SPD, ty správný lidi s sebou přivede.“

Například Jaroslav Staník, bývalý tajemník hnutí, ve sněmovní restauraci podle svědků vyzýval k tomu, aby se homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození. U soudu za to dostal dvouletou podmínku a peněžitý trest 70 tisíc korun.

V reakci na bytostné ohrožení veskrze komerčního politického projektu se na scéně před nemnoha dny zjevila nová strana nazvaná SPDTO. A Okamura ji posvětil. Jeho nynějšímu hnutí by totiž v krajním případě hrozil až zákaz činnosti.

Celé hnutí má každopádně setrvalé potíže se zákonem. Ministerstvo vnitra je v roce 2022 zařadilo do zprávy o extremismu. Ve své tehdejší zprávě označilo SPD za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Abychom byli spravedliví, Okamura a spol. se bránili soudně a částečně uspěli.

Letos v červnu Obvodní soud pro Prahu 7 nepravomocně rozhod l, že Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie, když jej do daného souhrnu potenciálně škodlivých společenských sil zaneslo. Soud ovšem zároveň odmítl nárok SPD na omluvu s dovětkem, že intenzita zásahu do práv partaje nebyla tak vysoká, aby si omluvu zasloužilo.

Co dodat? Snad jen, že kdyby bylo tehdy SPD u moci, hipíky, do nichž se ve volebním klipu křečovitě stylizuje, by nechalo nejen ostříhat, zmlátit, ale vysoce pravděpodobně i zatknout.