Bič na špatné učitele. Ředitelé na ně mají novou páku

Vládou schválená strategie vzdělávací politiky se skutečně obrací na ředitele jako na zásadní článek řízení školského systému. Nová úprava ale dává ředitelům nově do ruky bič na učitele. Výuku budou muset přizpůsobit pohledu ředitele.

To znamená třeba formou vytýkacích dopisů, po nichž může klidně přijít výpověď. Ředitelé si totiž dlouhodobě stěžují, že nemají žádnou páku na učitele, kteří si neplní své povinnosti. Pokud už se nějaký ředitel odhodlá pedagoga propustit, musí počítat s táhlým soudním sporem.

Své o tom ví ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík. Za dlouhých 20 let ve vedení školy dal jen jednu výpověď. A vše skončilo u soudu. V poměrně výjimečném rozsudku ale dala soudkyně řediteli za pravdu. Celý případ jsme popsali zde .

„Ze zákona mám povinnost být kromě manažera školy také pedagogickým lídrem, čili řídím výuku. Je ale přeci nesmysl, aby mi mohl učitel říct, že do toho mu mluvit nebudu, protože si může dělat, co chce,“ popsal ředitel Sáblík. Je rád, že má nyní podle zákona možnost pohnout s učiteli, kteří už chtějí třeba jen dožít do důchodu.