Blog: Hit jménem kratom. Zákeřná droga, nebo nadějný lék?

Kratom, nový hit českých středoškoláků i vysokoškoláků, funguje v malých dávkách jako stimulant. Povzbuzovač, nakopávač. Třeba když se potřebujete hodně učit. Anebo se chcete bavit a euforicky tancovat až do rozbřesku.

Ve větších porcích naopak, triviálně vyjádřeno, tlumí. Když jste nervózní, když nemůžete spát. Kratom ve vyšších dávkách napodobuje efekt opioidů, odtud pojem „morphine-like“. K čemu slouží morfium, nebo chcete-li morfin, přirozeně se vyskytující coby opiát v rostlinách máku, vysvětlovat netřeba.

Podle některých může kratom pomáhat od chronických bolestí. Má terapeutické účinky pro léčení psychických poruch. A je užitečný rovněž při odvykání od opiátových drog. Typicky od heroinu.

Podle jiných je však jedovatý. Poškozuje rozsáhle organismus. Může dokonce způsobit smrt. A vyvolává závislost.

V České republice, podobně jako ve většině Evropy, je nyní kratom volně prodejný. Ve formě prášku rozpustného ve vodě, tablet, kapslí, sirupů. Podle dvou zhruba rok starých, nevelkých, a tudíž málo reprezentativních průzkumů užívá kratom 20 procent českých vysokoškoláků. K nelibosti nemalé části odborníků na lidskou duši. Kratom podle nich patří na seznam kontrolovaných psychoaktivních látek. Jeho distribuce má být přinejmenším limitovaná. Například věkem, jako je tomu u alkoholu.

Lze ovšem očekávat opak. Kratomová móda v Česku ještě zesílí. V USA, zemi devastované fentanylovou krizí, tuhle látku podle výzkumů bere až 16 milionů lidí. I u nás logicky poroste zmatek a tápání, oč vlastně jde.

Podívejme se proto na tuto rostlinu z jihovýchodní Asie očima povolaných.

„Regulace by postihovala dostupnost dětem a mladistvým i kvalitu produktu. Dospělí, kteří se rozhodnou podstoupit rizika užívání kratomu, by měli být chráněni," říká členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu (Piráti).

Kratomu se důkladně věnuje aktuální listopadové číslo odborného periodika Česká a slovenská psychiatrie. Martina Plačková z Psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze a Matěj Kasal z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se ve svém textu opírají o výzkumy z poslední dekády.

Nás, coby široce rozkročené médium, zajímají hlavně odpovědi na základní otázky, které si mohou klást kratomem dotčení lidé. Jedinci v takzvaně citlivém období života. Teenageři a mladí dospělí. Plus jejich rodiče, pochopitelně.

Je kratom návykový? „Pravidelné užívání může mít za následek vznik závislosti. V současné době se již v důsledku nárůstu popularity v nemocniční i ambulantní praxi setkáváme s uživateli s rozvinutou závislostí na kratomu, kteří přicházejí k detoxifikaci.“

Budiž to hlavním sdělením, které ovšem autoři rozvádějí do detailů. Podotýkají, že problematický je kratom do značné míry proto, že zákazník neví, jak kvalitní, silný, čistý a bezpečný produkt si kupuje. A nezná tedy koncentraci alkaloidu zodpovědného za vznik závislosti.

Škodí kratom fyzickému zdraví? „V případových studiích lze nalézt informace o poškození jater, ledvin, srdce, plic, neurologické i endokrinní (týkající se žláz s vnitřní sekrecí – pozn. red.) poruše související s abúzem (zneužíváním – pozn. red.) kratomu.“

Časopis pak předestírá pestrou škálu poruch či poškození a nevyhýbá se ani pojmům, jako jsou halucinace, epileptické záchvaty a kóma. Asi není nutné dál komentovat.

Je kratom léčivý? „Studie kratomu připisují analgetické (tlumící bolest – pozn. red.), protizánětlivé, antipyretické (snižující horečku – pozn. red.), antidepresivní, anxiolytické (protiúzkostné – pozn. red.) a euforizující účinky. Po staletí byl v rámci lidového léčitelství používán k léčbě průjmu, hypertenze, kašle či horečky. Zajímavé z hlediska psychiatrie je jeho využití jako prostředku při léčbě chronické bolesti a při odvykání od opioidů a při nahrazování škodlivějších opioidů. (…) Kratom bývá dle výzkumů užíván také k léčbě různých psychických potíží, jako jsou úzkosti, deprese či posttraumatická stresová porucha, v těchto případech se však jedná především o pacientem vedenou terapii bez indikace lékaře.“

I tady je léčebný potenciál výrazně širší. Ovšem u přípravků prodávaných v Evropě zatím nedostatečně prozkoumaný. Poučení? Nenasazovat si kratom formou samoléčby. Jedině v případné spolupráci s psychiatrem nebo jiným specialistou.

Foto: Shutterstock.com Listy kratomu.

A naopak – může vás kratom zabít? „Ačkoliv byly zveřejněny články uvádějící případy úmrtí po kratomu a v roce 2019 FDA (americký lékový úřad – pozn. red.) uvedla 44 úmrtí spojených s kratomem, uplatňuje se zde několik faktorů, které vzbuzují pochybnosti, zda tato úmrtí byla opravdu následkem užití kratomu. Jedním z faktorů je přítomnost dalších, potenciálně fatálních látek v tělech zemřelých, jako např. tramadol (opioidový lék proti bolesti – pozn. red.) či heroin, tudíž nelze jednoznačně říci, že byl kratom přímým agens způsobujícím smrt. Dalším faktorem je neobjasněnost mechanismu, jakým by kratom způsoboval letální intoxikaci (smrtelnou otravu – pozn. red.).“

Co přesně to znamená, na to lékaři odpovídají v jiné pasáži článku. Není zkrátka chytré kratom kombinovat s dalšími drogami. „Důležité je pomýšlet na potenciální riziko při kombinaci kratomu s jinými návykovými látkami – buď v kombinaci s látkami tlumícími centrální nervový systém, jako jsou opioidy, benzodiazepiny či alkohol, anebo naopak se stimulanty.“

O škodlivosti nikotinových sáčků, energetických nápojů nebo kratomu nevědí často ani jejich nezletilí uživatelé. Poslanci proto chtějí u některých z nich větší regulaci. Mohla by tak vzniknout i samostatná kategorie látek. Ani zakázané, ani regulované.

Co si z toho všeho vzít? „Nadšení z psychoaktivní látky, zejména mezi mladou a nezletilou populací, je doprovázeno malou informovaností o rizicích spojených s jejím užíváním. Vzhledem k současnému právnímu statusu a jednoduché dostupnosti kratomu může snadno docházet k nadměrnému zlehčování užívání a podhodnocování rizik ze strany mladých uživatelů, což může vést k potenciálním zdravotním komplikacím, zejména při kombinacích s jinými návykovými látkami.“

Jinak řečeno: Je možné, že se po kratomu váš kamarád cítí v pohodě, zbaven splínu. Plný energie, nadšený životem nebo blaženě relaxovaný. Stejně tak je možné, že jeho vrstevník s jiným psychickým nastavením nebo třeba jaterním, srdečním či ledvinovým onemocněním, o němž ani nemusí vědět, skončí v nemocnici. A to zejména, pokud si kratom vezme opilý.

Ve věci kratomu, prodávaného bez jakékoliv kontroly, zatím v Česku a obecně v Evropě pracujeme s příliš mnoha neznámými. Nikdo nikdy neví, co přesně kupuje a co si vkládá do těla.

Lékaři a další specialisté, kteří pomáhají závislým, používají termín „harm-reduction“. Volně přeloženo znamená cosi jako snižování nebo minimalizace rizik.

Budeme-li se řídit tímto principem, je v tuto chvíli rozumné kratom raději neužívat.