Budova filozofické fakulty se zatím neotevře. Místo tragédie vůbec

Filozofická fakulta chce přistupovat k návratu do běžného provozu co nejcitlivěji vzhledem ke studentům i zaměstnancům, zároveň ale hodlá prokázat, že ani takový tragický čin školu nezlomí. Bude tak co nejdříve pokračovat ve výuce a vědecké práci.

Zbylá výuka v zimním semestru je zrušená, tedy až do 12. ledna. Zajistit se fakulta snaží zkouškové období, které navazuje od 15. ledna až do 18. února. Pedagogové mají za úkol co nejvhodněji přizpůsobit formát zkoušek, tedy zvolit například jejich písemnou nebo online formu. Už proto, že fakulta je bude muset přesouvat do náhradních prostor.