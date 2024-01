Policajti byli fantastičtí, říká žena, která přežila řádění střelce na fakultě

Během doby, kdy ležela na schodech a poslouchala vysílačku a komunikaci policistů před budovou, se prý nebála. Prostě čekala, až to všechno skončí. Jen přemýšlela, čím je útočník vybavený a jaký má asi dostřel. „Trvalo to asi dvacet minut,“ odhaduje.

„Teď budu parafrázovat, co jsem slyšela, přesně si to samozřejmě nepamatuju, ale z vysílačky se ozvalo něco jako, že tam leží a že ho jdou zkontrolovat. Pak ke mně přišel druhý policista, který proti vrahovi střílel, a zeptal se mě, jak mi je. Ten ‚můj‘ mu říká, že v pohodě,“ vzpomíná.

Na otázku, co se to dělo, prý policista odpověděl stručně: zřejmě něco jako school mass shooting (masové střílení ve škole).

„Nemám důvod tam jít. Nechci tam překážet. Noťas mám doma a z něj mohu pracovat. U fakulty jsem se byla podívat minulý týden. Přinesla jsem tam svíčku za zemřelé,“ upíjí čaj s medem. Víc to rozvádět nechce. O chvíli později přemítá, co v ní událost zanechala.

„Nemám strach chodit na fakultu nebo po městě. Jsem v pořádku. To hlavní, co to ve mně zanechalo, je mimořádně zesílená důvěra v policii. To je to gró. Ti kluci byli fantastičtí,“ říká jednoznačně.