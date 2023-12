Policie monitoruje schvalování útoku na sítích. Vyřeší je, až „bude čas“

Policie se přednostně zabývá výhrůžkami, že by někdo mohl napodobit čtvrteční útok na filozofické fakultě. Monitoruje ale i vyjádření, která čin schvalují, případně podněcují k násilí.

„Pokud bude někdo čin schvalovat a podobně, my to monitorujeme a máme přehled. Až nastane čas, tak ti, kteří to dělají, budou řešeni,“ uvedl Matějček.