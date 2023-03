Čermák dostal 5 a půl roku za podporu terorismu a výzvy k násilí

Čermák podle svých slov nepovažuje za normální vyzývat lidi, aby někoho zabíjeli. „Když začal covid a opatření, chtěli jsme lidem ukazovat věci, které byly špatně. Těmi expresivními výroky jsme chtěli upoutat pozornost a získat veřejnost. Expresivní výrazy fungují, přitáhnou víc pozornosti. Když to říkáte slušně, lidi to moc nezajímá. Když to říkáte agresivně, je to jiné,“ řekl obžalovaný.