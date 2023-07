Češi v Chorvatsku natočili žraloka. „Jak výhra v loterii,“ říká expert o hrozbě

Podle potápěče či spisovatele Richarda Jaroňka, který se žraloky strávil pod hladinou stovky hodin, šlo skutečně o tento druh paryb. „Může mít zhruba dva metry. Bude to nějaký menší druh, mohlo by jít například o žraloka černoploutvého,“ odhaduje.

Doplňuje, že se žraloci dostávají do Středozemního moře poměrně často skrze Gibraltarský průliv. „Táhnou se za velkými loděmi, které do vody odhazují odpadky. Středozemní moře není na jejich výskyt nijak výjimečné, objevuje se tam okolo patnácti druhů,“ popisuje.

Rozvoj technologií a sociálních sítí podle něj přinesl více podobných nahrávek, jenže to nic neříká o skutečném výskytu. „Kvůli zabíjení a úbytku potravy je jich velmi málo. Přitom největší žraloci byli historicky chyceni na Maltě. Velké bílé samice měly okolo 6,5 metru a vážily přes 2,5 tuny. Jenže to se bavíme o konci šedesátých let minulého století,“ říká Jaroněk.