Česko hlídá atypické zápaly plic, které se šíří v Číně. Případy jsou i tady

Čínská média nedávno hlásila, že pediatrická oddělení některých nemocnic jsou naprosto přeplněná a část pacientů má problém se k péči dostat. Na druhou stranu ale ani v nejlidnatější zemi světa patrně nejde o nic dramatického, protože silný nástup respiračních onemocnění lze dávat do souvislosti s tím, že jde o vůbec první tamní podzimní sezonu od plošného zrušení protipandemických opatření, jak už Seznam Zprávy popsaly v dřívějším článku.

Informace potvrzuje i poslední stanovisko NIZP a Státního zdravotního ústavu. Odborníci rovněž zmiňují bakterii Mycoplasma pneumoniae, která je dobře známým původcem zápalu plic. Ostatně je to celosvětově nejčastější příčina této nemoci u dětí a mladých lidí do 30 let. Infekce je značně nakažlivá a příznaky v podobě kašle mohou přetrvávat i několik týdnů. Zejména u dětí ale onemocnění probíhá většinou mírně a obvykle také samo odezní.