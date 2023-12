Čeští lékaři vyzývají: Podívejte se, jak mrzačí petardy, ohňostroj si odpustíte

Chirurgické zákroky tohoto typu jsou velmi složité. „Musíte přebrat, co je a není vitální, zapřemýšlet, jakým způsobem a co z toho poskládáte.“

Lidé s poškozenými končetinami podle něj často chybují v první pomoci. Základem je amputáty nemrazit, ale zabalit například do vlhkého ručníku a sáčku. To celé by pak člověk měl vložit do druhého sáčku s ledem a vodou, přibližně v poměru 1:2.