Chtějí převzít veškerý majetek Česka. U soudu vyšlo najevo, jak žije hlavní tvář

Posílená justiční stráž, těžkooděnci a policisté v civilu před budovou.

To vše provázelo u Krajského soudu v Hradci Králové zahájení soudního řízení s 42letým Petrem Včelišem z Broumovska, kterému hrozí až 18 let ve vězení za provozování velkopěstírny konopí.

Posily nebyly přítomny kvůli obavám z možného vyřizování účtů drogovou mafií, ale proto, že žena velkopěstitele konopí Kateřina je členkou spolku Legitimní věřitelé České republiky (LVČR).

Jeho členové – v čele s Včelišovou manželkou Kateřinou – hradecký krajský soud už jednou paralyzovali, a to když na jaře vtrhli na neveřejné vazební jednání, vyhrožovali soudci a domáhali „ztotožnění“ všech přítomných, čímž chtěli dokázat to, že Československo jako stát nezaniklo, což je jejich hlavní mantrou.

Kateřina Včelišová je jednou z hlavních tváří LVČR, kde je jakýmsi guru při setkáních „věřitelů“ a jejich nátlakových akcí v pojišťovnách, na ministerstvech či dalších organizacích.

Foto: Michaela Rambousková, Seznam Zprávy Po jarním incidentu s příznivci Petra Včeliše přivolal soud raději těžkooděnce.

Od bitcoinů k marihuaně

Sdružení založil východočeský stavař Jan Macháček, který je momentálně policejně hledaný jako nebezpečná osoba a dle svých slov se nachází na území Německa.

V posledních týdnech začali LVČR s takzvanými „zábory“ majetku. Písemné upozornění o provedení záboru posílají na různé organizace od ministerstev až po různé mediální domy. Poslali je ku příkladu do České televize, ale dle svých slov „zabrali“ i majetek Seznam Zpráv.

Manželé Včelišovi se poznali v roce 2016. On tehdy, podle své výpovědi u soudu, žil v Praze a věnoval se těžbě bitcoinů a dalších kryptoměn.

„V té době jsem poznal nynější ženu a začal jsem svět vnímat trochu jinak. Hodně mě tehdy položila informace, když jsem zjistil, že se na těžbu bitcoinů spotřebovalo energie jako celý svět za jeden rok. Tolik uhlí a energie, měl jsem z toho morální blok a ukončil jsem to celé,“ líčil muž.

„Začal jsem jinak vidět svět, chtěli jsme si se ženou najít farmu a žít přírodním způsobem života,“ uvedl dále u soudu, kde čelí obžalobě, že vypěstoval zhruba půl tuny marihuany, z níž měl mít podle obžaloby čistý zisk minimálně 36 milionů korun. Za pěstování konopí už jednou ve vězení byl, před 11 lety.

Kdo jsou Legitimní věřitelé ČR? Přijdou na ministerstvo, pojišťovnu či soud a tam se domáhají svých práv československých občanů. Před skupinou varuje i Ministerstvo vnitra, ta se podle něj inspiruje podobným hnutím v USA, které je extremistické a teroristické. Chtějí převzít veškerý majetek Česka. Kdo jsou lidé obsazující státní budovy

Ke slovanským kořenům

Manželé Včelišovi se poté přestěhovali zpět do jeho rodných Otovic na Broumovsku, kde chtěli ekologicky hospodařit, pořádat ezoterické kurzy pro podobně naladěné lidi a také pěstovat technické konopí.

V době, kdy se seznámili a rozhodli se žít jiným způsobem života, vyzkoušeli i rituál ayahuasca, což je psychotropní látka z amazonské liány, která je v Česku nelegální.

„Otevřely se nám techniky, díky nimž jsme se dostali k našim slovanským kořenům,“ uvedl Včeliš při výslechu. Experimentovali i s LSD, kterého policisté při zátahu u Včeliše našli skoro 400 tripů, byť on tvrdí, že je pouze přechovával pro známého a nikomu je neprodával.

Součástí „jiného způsobu života“, ke kterému se s manželkou upnuli, byl i život v jurtě, kde vychovávali dvě děti.

Stát se o jejich existenci dozvěděl až loni při policejním zásahu. Manželé je vychovávali jako takzvané „vlčí děti“, tedy bez rodného listu, lékařské péče, očkování, ale i bez oficiálního jména.

Dětem, kterým jsou nyní čtyři a dva a půl roku, až letos v červnu musel přidělit jméno soud.

Čeští obchodníci se strachem a dezinformátoři Seznam Zprávy přinášejí velký přehled lidí, kteří vydělávají na strachu druhých pomocí dezinformací a manipulací. Většina z nich vybízí své příznivce, aby jim posílali peníze. Kde finanční dary končí, většinou nelze zjistit. Přehled těch, kteří v Česku vydělávají na strachu lidí

Vzhledem k tomu, že o děti bylo dobře postaráno a nebyly zanedbané, je soud nechal u matky Kateřiny. Ta s nimi v posledních měsících obráží zmíněné pojišťovny či ministerstva. Mnohdy dochází k bizarním situacím, jako třeba letos na jaře u soudu v Hradci Králové – zatímco se matka postrkovala s justiční stráží, mladší z dětí se batolilo po podlaze soudní síně.

Seznam Zprávy oslovily Kateřinu Včelišovou s dotazem, zda děti nikde neregistrovali z důvodů svého přírodě blízkého života, nebo v souvislosti s aktivitami LVČR a neuznáváním českého státu a jeho institucí ze strany rodičů. Včelišová na zprávu však nereagovala.

Pěstování konopí řízené počítačem

Manželé v jurtě nějakou dobu žili s další dvojicí, která měla zájem žít přírodě blízkým způsobem života.

Konopí, nejprve technické, poté takzvané CBD a nakonec to s obsahem THC, za které stojí před soudem, pěstoval Petr Včeliš v podzemní pěstírně, ve dvou kontejnerech zakopaných do země. Podle obžaloby šlo o velmi moderní a sofistikované zařízení řízené počítačem, se systémem vzduchotechniky.

K pěstování konopí jako drogy se podle svých slov dostal ve chvíli, kdy byl ve finančních problémech a neviděl ze situace jiné východisko než využít technologie, které má, k pěstování THC. Sám ho prý také pravidelně užíval.

„Sám jsem si prošel všemi fázemi kouření konopí, kdy jsem to přeháněl. Ale přišel jsem na to, že ve velmi malých dávkách to je něco jako sklenička vína, jako uvolnění napětí v lidském těle,“ popsal soudu svůj vztah k marihuaně.

Příklon ke konopí nepřímo potvrdila i Kateřina Včelišová na sociální síti Facebook, kde v dubnu letošního roku napsala status poté, co s ostatními věřiteli zablokovala vazební jednání u krajského soudu.

Proč byly u soudu manévry s těžkooděnci? Spolek, jehož členové tvrdí, že Československo nezaniklo, blokuje úřady, soud i pojišťovny. Dokud však nenaruší veřejný pořádek, případně nespáchá trestný čin, policie nemůže výrazněji zasáhnout. Na jaře LVČR zablokovali vazební řízení pěstitele konopí Petra Včeliše. Aktivisté zablokovali soud. Ukázali jeho bezmocnost

„Jsme Čechoslováci“

Svého manžela pravidelně označuje za poctivého a nevinného.

„Až ho jako Čechoslováka dostaneme ven z té díry v Hradci Králové, kde je už déle než rok v zajetí, obnovíme v Československu konopnou tradici, abychom byli opět soběstační a nezávislí, zdraví a silní. Jsme Čechoslováci, hrdý, poctivý a přírodní národ, a vracíme se domů, ke svým kořenům, k prostému a naplněnému životu, ke skutečným lidským hodnotám,“ uvedla na sociální síti 5. dubna Včelišová.

Zároveň spolu s ostatními začala vyhrožovat soudci Jiřímu Vackovi, který řízení s jejím mužem předsedá. Zástupci LVČR soudci doručili výzvu, ve které jsou podepsáni jako „Rada nositelů kompetencí a státnosti pro ČSR“, podle níž má vazebně stíhaného Včeliše propustit.

„Své povinnosti splníte bezodkladně! Neuposlechnutí příkazu se v souladu s dekrety RNKS a dekrety presidenta republiky Edvarda Beneše trestá ztrátou veškerého osobního, rodinného i firemního majetku, doživotním pozbytím československých občanských práv a doživotní ztrátou občanské cti,“ stojí doslova ve výhrůžce, kterou skupina soudci adresovala.

Inspirace v USA?

Podle analýzy Centra proti hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra se světonázor LVČR nápadně podobá americkému hnutí Suverénních občanů (SMC), které je ve Spojených státech považováno za extremistickou a teroristickou skupinu, neboť někteří členové hnutí se uchýlili i k vraždám či násilí.

Odborník na politický extrémismus Jan Charvát z Univerzity Karlovy říká, že byť to není úplně pravděpodobné, nelze vyloučit, že i mezi legitimními věřiteli se může najít někdo, kdo by se mohl uchýlit k použití zbraně.

„Žijí v prostředí, kde se všichni neustále utvrzují o své pravdě. Pokud tyto skupiny mají vůdce, ten je většinou hecuje, aby byly ve varu a šly za ním. Stále do nich tlačí nové a nové věci a snaží se je víc radikalizovat a vyděsit. To v určité fázi může vést k tomu, že někdo uvěří tomu, že je situace tak špatná, že vezme do ruky zbraň,“ popisuje.

V sousedním Německu působilo podobné hnutí Říšských občanů, které už za sebou prý má nějaké střelby a minimálně jednoho mrtvého policistu. Tamní policie některé představitele Říšských občanů zatkla, neboť plánovali ozbrojený převrat.

„To bylo velmi nadnesené. Ve skupinách, které se pohybují ve fantasmagorických vodách, je spousta lidí, kteří plánují kde co, včetně převratů. Realizovatelnost je ale nula. To ale neznamená, že nemohou být nebezpeční, co se týká násilí,“ vysvětluje Charvát.

Jako příklad dává třeba nedávné blokování soudu přívrženci dezinformátorky Jany Peterkové, která vede konkurenční skupinu, jejíž členové se hlásí k odkazu ČSFR (LVČR se hlásí k odkazu Československa).

„Než je to přestane bavit,“ dodává odborník na extrémismus, podle něhož se teorie, které mají jako společnou absolutní delegitimizaci státu, po světě začaly rychle šířit s nástupem internetu.