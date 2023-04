Dárcovství krve od gayů by se mělo změnit. Musíme být opatrní, zní od lékařů

Od vyřazování gayů z dárcovství krve upustilo letos Německo, vloni Francie a Česko by se v tomto směru mohlo inspirovat. Zástupci lékařů to chtějí ale zvážit až po modernizaci testování, ke které by mělo brzy dojít.