Dobrovolně do fronty, na otevření fast foodu čekali dvacet šest hodin

„My tři se už známe dlouho, domluvili jsme se, že to musíme zkusit, protože máme rádi dobrodružné výzvy. Dlouho jsme to plánovali. Přišel jsem první, čekal jsem na ně dva a poté přišel Vašek, kterého jsme neznali,“ popisuje Šimon reportérovi Seznam Zpráv.

Noc strávila parta na židlích zabalená v dekách. „Chodili jsme do vedlejšího řetězce na záchod, do obchodů na jídlo a střídali jsme se tak,“ popisuje Šimon a do rozhovoru se přidává jeho kamarád Standa.

„Dali nám z tohoto řetězce deky na noc a Marek sehnal z jednoho podniku i židle, takže jsme si mohli sednout. Někdo trošku spal, spíš jsme si to ale užívali. Původně jsme tady měli stan, ten nám ale policisté zakázali. Bereme to jako recesi, zážitek a srandu,“ říká jeden z prvních návštěvníků.

Ve frontě na rychlé občerstvení stál také sedmnáctiletý Filip s kamarádem. Kvůli návštěvě v pátek nešel do školy. „Mým cílem bylo mít zdarma kuře. Nešel jsem kvůli tomu do školy. Ještě jsem se neomluvil,“ říká, zatímco mu zaměstnankyně fast foodu dává leták na sendvič zdarma, který obdrželi první zákazníci.

Z Jižního Města přijel na slavnostní otevření i 21letý Tomáš. „Rozhodli jsme se přijít, protože mi to přijde zajímavé. Milujeme jídlo obecně, v zahraničí jsme to neměli. Ve frontě čekáme půl hodiny,“ říká.

S přítelem stojí jen kousek dál ve frontě 19letá Johanka. „Přišla jsem jako doprovod příteli, aby tu nebyl sám. Jsme z Prahy,“ vysvětluje svoji přítomnost. „Chci to ochutnat. Milovníci fast foodu nejsme, ale vypadá to lákavě,“ dodává její přítel.

A už legendární událostí je rok 1992 a otevření vůbec první pobočky McDonald's v Česku - ve Vodičkově ulici v Praze. Tehdy to byla obrovská událost, protože z tehdejšího pohledu to byl pro mnoho lidí symbol pádu socialismu a příchod tehdy obdivovaného západního životního stylu. Lidé se na to těšili, tvořily se velké fronty. Na tehdejší poměry přitom ceny nebyly zdaleka „lidové“ - Big Mac stál tehdy 48 korun, nyní je to 105 korun.