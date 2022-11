Dočasná ochrana uprchlíků z Ukrajiny bude do března 2024, schválila vláda

Dočasná ochrana má podle nynějších předpisů trvat maximálně do konce března příštího roku, podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ale dosavadní válečný stav na Ukrajině nenasvědčuje tomu, že by v blízké době byl možný návrat uprchlíků do jejich domovů.

Dočasná ochrana držitelům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Prodloužení ochrany bude vyžadovat nejprve elektronickou a posléze osobní registraci. Úřadům to podle Rakušana umožní také zjistit, kolik uprchlíků se na území Česka stále nachází.

„Využijeme to ke sběru všech potřebných dat, která chceme mít k dispozici a na základě toho budeme pracovat na dalších adaptačních a integračních programech,“ řekl Rakušan.

Od únorového vpádu ruské armády na Ukrajinu do úterý Česko vydalo 463 804 dočasných víz. V posledních dnech jsou jich v průměru stovky denně, uvádí Ministerstvo vnitra.

Revize systému podpory

Ministerstvo práce má do poloviny ledna navrhnout, jak by měly od dubna vypadat dávky pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Má připravit revizi systému podpory. Uložila mu to vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr vnitra Rakušan. Asistenční centra pro příchozí budou podle něj kraje provozovat do konce března, pak od nich provozování převezme stát.

Uprchlíkům s vízem k ochraně stát vyplácí humanitární dávku 5000 korun na pořízení základního vybavení pro začátek života v ČR. Příchozí v nouzi ji mohou pobírat opakovaně, nejdéle však dalších pět měsíců. Dávka není pro ty, kteří mají zajištěné ubytování se stravou a vybavením.

Běženci, kteří jsou v ČR víc než půl roku a jsou v tísni, pak mohou požádat o další podporu. Od šestého měsíce po získání dočasné ochrany může dospělý dostat částku ve výši životního minima, nyní tedy 4620 korun. Pro děti a mladé do 18 let to může být teď 3320 Kč. Úřady práce pak posílají ještě solidární příspěvek těm, kteří zdarma u sebe doma či ve svém volném bytě ubytují uprchlíky aspoň na 16 dní v měsíci.

„Ministerstvo práce má do 15. ledna představit revizi systému, jak bude vypadat od 1. dubna s dávkami a příspěvky. Druhý rok se pojede podle nových pravidel,“ řekl Rakušan.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že se český sociální systém uprchlíkům plně neotevře. Podle Jurečky je důvodem hlavně to, že by to úřady nebyly schopny personálně a technicky zvládnout. Česko tak vyplácení humanitární dávky prodlouží, uvedl ministr.

Jurečka několikrát zopakoval, že příjemců humanitární dávky postupně ubývá. Podle údajů ministerstva práce ji v září dostalo 141 000 lidí, tedy skoro o 100 000 méně než v jarních měsících. Celkové výdaje činily zhruba sedm miliard korun.