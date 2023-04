Dosáhl rušení heren, teď má políčeno na elektrokoloběžky

„I provozovatelé heren si nejdřív mysleli, že si mohou dovolit vše. A když se zvedla poptávka po řešení, mysleli si, že si vystačí s nějakými legračními dohodami s městy, kde se zavážou k nic neřešícím ‚omezením‘. U heren to byly trapné letáčky přímo v hernách, u koloběžek je to absurdní dohoda, že budou překážet – jen jinde,“ líčí Svoboda svůj pohled na věc.

Téma proto začal aktivně komunikovat s městskou policií a plánuje v tom pokračovat. „Dále budu lobbovat u politiků na městech i v Poslanecké sněmovně za vytvoření místní i celonárodní legislativy, která by celkově sdílení – protože nejde jen o koloběžky, ale také o sdílená auta – upravovala adekvátně k letům, v nichž žijeme. To současná právní úprava neumí, a tudíž nereaguje flexibilně,“ říká Svoboda.

I přestože Svoboda připouští, že by se podobný scénář mohl odehrát i v Praze, jeho osobním cílem není úplný zákaz. Namísto toho chce nejdříve zkusit prosadit nastavení uceleného systému, jenž by eliminoval problémy, které koloběžky způsobují – od překážení na přechodech přes povalování se na nevhodných místech.

„Jsou městské části, které vyžadují parkování do dopravních stínů, pak části, které chtějí parkovat u stojanů na kola, a jsou i městské části, které chtějí, aby jejich obyvatelé měli možnost zaparkovat opravdu co nejblíže danému místu,“ říká operations manager Václav Petr ze společnosti Lime, která patří mezi největší poskytovatele elektrokoloběžek nejen v Česku.

Starosta Vronský nicméně upozorňuje na to, že tento závazek není ze strany provozovatelů elektrokoloběžek i elektrokol zcela naplňován.„Myslím si, že tady už je ale na tahu magistrát, zejména náměstek pro dopravu, který by měl zmiňované memorandum dotáhnout k tomu, aby skutečně fungovalo,“ říká Vronský.

Současně ale dodává, že když se dozvěděl o dohodě mezi provozovateli elektrokoloběžek a Prahou 2, začal se svým radním pro dopravu řešit, jestli má smysl čekat na kroky ze strany magistrátu. „Je to pro nás veliké téma, a to zejména v letní sezoně, kdy je v Praze více turistů a celá služba je i s ohledem na počasí více využívaná,“ uzavírá.

V tuto chvíli však podle Hřiba nemá Praha žádnou pravomoc, která by jí umožnila provoz elektrokoloběžek omezit, natož zakázat, jako se to chystá udělat Paříž. Tuto situaci by však podle něj měla vyřešit novela, jejíž návrh už odeslal na Ministerstvo dopravy a díky které by obce získaly pravomoc regulovat počet koloběžek i „parkovacích hnízd“.