Česko začíná hledat cestu k německým terminálům na zkapalnělý plyn

Scholz řekl, že pro Německo, Českou republiku a celou Evropskou unii má rozhodující bezpečnostní význam co nejrychlejší snížení energetické závislosti na Rusku. „Německo už s ropou a uhlím (z Ruska) velmi pokročilo, na plynu usilovně pracujeme. Česko stojí na jiných výchozích pozicích, ale náš cíl je společný, tedy co nejrychleji dosáhnout energetické nezávislosti,“ řekl kancléř. „Chápeme, že v různých zemích hraje závislost (na ruských surovinách) různou roli. Proto budeme jednat společně, abychom to co nejrychleji změnili,“ dodal.