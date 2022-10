Glosa: Morální spor o SUV. Máme zakázat malým tankům vjezd do českých měst?

Nesnesitelně ostře tento problém nasvítila nyní soudem řešená brněnská tragédie. Jistá Natalie K. řídící Mercedes-Benz GLS odbočovala do poklidné ulice v obytné části, kde si hrály děti. Devatenáctiměsíční holčička, ve chvíli, kdy její matka otevírala garáž, popadla odrážedlo kamarádů a vjela do silnice. U retardéru se střetla s mercedesem. Motoristka dítě přes vysokou kapotu vůbec neregistrovala. Podle expertů neviděla postavou drobnější žena celých devět metrů před auto (!). Dívka na místě zemřela. Žena dostala roční podmínku . Rok a půl nesmí řídit.

Měla by mít auta typu SUV zákaz vjezdu do center měst?

Podobné nehody se ale dějí i jinde. Následky by byly patrně méně drastické, pokud by nešlo o velká a těžká auta. Odpor proti SUV v kontrastu s rostoucí poptávkou po nich roste. „Je zcela nezodpovědné vyrábět i řídit SUV,“ uvedlo třeba hnutí Greenpeace. „Riziko úmrtí chodce v případech srážky s SUV je mnohem vyšší než u běžného auta. Kvůli vyšší kapotě vozu hrozí o 50 % vyšší pravděpodobnost smrtelných nehod,“ dodalo ekologické hnutí.

Někde už uvažují, že SUV zakáží vjezd do center měst. Například starosta berlínského městského obvodu Mitte Stephan von Dassel prohlásil, že vozidla typu SUV by v centrech měst neměla jezdit. Každá chyba při řízení ohrožuje podle von Dassela životy. „Tato auta jsou navíc zabijáky klimatu. Jsou hrozbou i bez nehody,“ řekl von Dassel. Dodal, že „tanky do měst nepatří“.

Co s tím? Plošná opatření nepomohou, míním. Tady je třeba přiznat, že jezdím letitým Volvem XC 60. Jistě, je to SUV. Ale když je na parkovišti před supermarketem postavím vedle Octavie Scout, rozdíl je co do výšky, šířky i délky malý. A ještě: vozím-li děti, jsem mnohem klidnější, než v dobách, kdy jsem řídil Fabii. Silné auto mě nesčetněkrát v zimě na Liberecku zachránilo v situacích, kdy byla malá auta na zasněžených zledovatělých silnicích ponechána osudu.