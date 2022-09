Aktivisté vypustili pneumatiky majitelům SUV. Jděte pěšky, vzkázali

„Automobilky se nás snaží přesvědčit, že potřebujeme stále větší auta. Nicméně SUV a 4×4 jsou katastrofou pro klima. SUV jsou za posledních deset let druhým největším viníkem nárůstu emisí oxidu uhličitého, jak dokládají studie. Jinými slovy, jsou horší než celý letecký průmysl,“ stojí na letáku , který majitelé poškozených aut nalezli za stěrači.

Majitele vozidel vyzval k tomu, aby kontaktovali policii. „Zvlášť lidé, kteří mají pocit, že by pneumatiky mohly být vypuštěním poškozené, by to měli oznámit,“ podotkl mluvčí.