„Hodně intimní věc.“ V Brně si lidé mohou vpustit drogy do žil pod dohledem

Klient musí také podepsat informovaný souhlas. V něm potvrzuje mimo jiné to, že je starší 18 let a s injekčním užíváním drog má zkušenost.

Pak už se jde na věc. „Zeptáme se klienta, co si dá, do které části těla, jaké používá stříkačky. A pak dostane takový balíček – jehlu, čistou vodu, filtry, alkoholové dezinfekce, náplasti a podobně,“ vyjmenovává Lenka Dospivová, která s narkomany pracuje. Veškeré vybavení ukazuje v papírové misce, kterou obdrží každý návštěvník.

Po užití drogy může klient nějakou dobu zůstat na místě. „Může se dát do trochu kupy. Mapujeme, jak se cítí, jestli u něj nastal očekávaný stav, nebo ne,“ popisuje Dospivová. K dispozici je také po celou dobu zdravotník.

„Zatím jsme v začátcích, klientů očekáváme více. Momentálně se zaměřujeme na to, aby se služba zajela a klienti i veřejnost si na ni zvykli,“ vysvětluje pracovnice Žofie Buchalová s tím, že projekt začal fungovat na konci září.

„Člověk to na tom místě pozná – na zemi najde běžně stříkačky. Je tam spousta sociálních služeb pro romskou komunitu, pro ženy, které pracují v sex byznysu a podobně,“ doplňuje Buchalová.

Nebezpečí také vzrostlo v souvislosti s látkami, které narkomani užívají – v minulosti byly kvalitnější, k dosáhnutí vytouženého stavu proto stačilo méně aplikací. „Například heroin si člověk dával jednou nebo dvakrát za den. Teď třeba desetkrát. A čím víckrát si píchá, tím je to rizikovější pro něj i pro okolí,“ vysvětluje Dospivová s tím, že terénní programy pak zvyšují bezpečnost závislých i veřejnosti.

Přesto podle něj máme i mnoho mezer. „Hodně jsme zaspali v realizaci některých moderních harm reduction intervencí. Aplikační místnosti jsou jeden příklad za všechny – posledních 30 let se bavíme o tom, že zejména ve velkých metropolích by byly třeba, přesto se to třeba v Praze dosud nepodařilo, v Brně teď čerstvě,“ kritizuje Mravčík.