„Posílal jsem z něj i peníze Ukrajině.“ Banka majiteli jazykovky zrušila účet

Pro angličtinu se nadchnul v devadesátých letech během ročního studia na střední škole ve Spojených státech. Dnes jeho škola vyučuje také několik dalších jazyků. Když Veselý zjistil, že jeden z účtů nefunguje, zavolal do Raiffeisenbank, aby se zeptal, kde je problém. Dozvěděl se pouze to, že banka účet zrušila a že o tom byl informovaný dopisem, který si nevyzvedl.

„Jsme jazykovka a zaměstnáváme lidi z různých zemí. Tak mě napadlo, že by to mohlo souviset s tím, že jedna moje kolegyně je Ruska. Dlouhodobě žije v Česku, spolupracujeme s ní 10 let. Strašně mě to zvedlo ze židle, protože osobně zastávám silně proukrajinskou pozici. Když začala aktivní fáze války v roce 2022, tato Ruska ještě s kolegyní Ukrajinkou organizovaly kurzy ukrajinštiny pro sociální pracovníky. Ruská kolegyně doteď doučuje ukrajinské děti česky, dokonce doučuje online děti na Ukrajině, v Charkově,“ popisuje Veselý.

„Zvedlo mě to ze židle, protože se s nimi nedalo komunikovat. Když mi dopis poslali, měl jsem od nich paradoxně asi 40 různých e-mailů a SMS s různými reklamními akcemi, s dalšími informacemi typu ‚podnikatelské dny‘, ‚zřiďte si u nás úvěr‘ a tak dále. Ale nic o tom, že by hrozilo zrušení účtu. U banky jsem přes 10 let a moje poradkyně v bance jako by se bála se mnou o tom mluvit. Jestli chtějí dělat nějaký whitewashing, omluvit svoje aktivity v Rusku, tak to je pěkně hloupý způsob, jak to dělat,“ říká ředitel jazykové školy.