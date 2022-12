Jeden (zatím) šťastný příběh: exvězeňkyně už má práci, bydlení i plány

To, že se jí podařilo získat velmi rychle po propuštění práci, není běžné, lidé po výkonu trestu mají problém se uchytit, což jim obecně ztěžuje návrat do společnosti – mají pak problém s ubytováním a s dluhy.

Magdalena (redakce jméno ženy upravila, aby neohrozila její úspěšný návrat do společnosti) se dostala do problému naopak právě kvůli tomu, že si sehnala práci. Nezvládala kvůli tomu ve stanovené lhůtě odpracovat dostatečný počet hodin prospěšných prací.

Jana Thálová v počátku brzdila její očekávání s tím, že to pro bývalé vězně není vůbec jednoduché a často naráží na to, že zaměstnavatelé se obávají přijmout lidi se záznamem v rejstříku trestů. Pokud mají štěstí, tak skončí u nekvalifikovaných a špatně ohodnocených pozic.

V druhém dílu začala čelit opětovné hrozbě, že by se mohla vrátit do vězení. A to proto, že nezvládala odpracovat dostatek hodin veřejně prospěšných prací během práce:

Reálně by tak měla odpracovat každý měsíc 50 hodin a to lze jen ve všední dny. „Mám to domluvené tak, že přijdu, když mám volno v zaměstnání. Což je tak dvakrát, třikrát do týdne,“ vyprávěla Magdalena a dodala, že reálně nemá žádný volný čas na odpočinek. V práci totiž bere víkendové směny, aby přes týden mohla chodit na „prospěšky“, jak veřejně prospěšným pracím přezdívá.