Města řeší přeplněné školy: mezi přespolními losuje, ruší odborné učebny

Společně se sousedními Doubravčicemi proto plánují vybudovat školu, která pojme 810 dětí. I tak by ale kapacita vystačila podle demografických analýz na zhruba deset let, než začne být opět hraniční.

„Bohužel, je velký zájem, abychom integrovali ukrajinské děti do normálních tříd, ale to u nás není možné. Nedostalo by se na české děti a to nemůžeme udělat. Bohužel integraci odkládáme s tím, že zakládáme speciální malotřídky pro ukrajinské děti,“ vysvětluje Nekolný. K případné integraci ukrajinských a českých dětí by tak došlo až po vybudování nové školy.