K čemu je hodně zubařů, když vás žádný nevezme, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článků o dlouhých čekacích dobách u očních lékařů či obří frontě u zubaře přijímajícího nové pacienty.

Třešňáková Eva: Jsem důchodkyně z Prahy. Na ortopedii objednání 3+ měsíce, na neurologii 5+ měsíců, u praktika se musíme objednat přes nějakou sestru Emmy, zubaře už naštěstí nepotřebuji. Ještě štěstí, že mám očařku na vesnici u Prahy. Neurologii a ortopedii jsem již odepsala, protože já potřebuji pomoc při problémech, a ne až za půl roku. To se mi stalo v roce 2015, když mne na neurologii objednali taky za 5 měsíců a já trpěla, a když jsem tam konečně šla, tak bolest skoro přestala. Už jsem se v mém věku naučila s bolestí žít.

Vladislav Klos: Přestěhoval jsem se do Opavy, kde mi VZP doporučila dentistu na nejdražší klinice. Po zaplacení registračního poplatku 1 000 Kč jsem čekal osm měsíců na první návštěvu, kde proběhla dentální hygiena, rozložená na dvě návštěvy, cena 2 400 Kč. Poté jsem dostal léčebný plán. Bohužel mi do toho přišla plánována operace, totální endoprotéza kolena, která vyžadovala předoperační RTG zubů. Ošetřující lékař mi slíbil vyšetření provést pod podmínkou vytržení tři osmiček! S klinikou jsem ukončil komunikaci, RTG mi poskytla Slezská nemocnice, operace dopadla dobře, osmičky mi zůstaly, teď jezdím k zubaři do Polska a jsem maximálně spokojený, ceny třetinové a přístup vstřícný.

Věra Šustrová: Tohle není problém jen očních lékařů. Nejsou zubaři, pediatři, praktičtí lékaři atd. Velká část lékařů je seniorského věku, mladí u nás vystudují zadarmo a odcházejí pracovat do zahraničí. Náš zdravotnický systém se pomalu, ale jistě hroutí. Je to hodně velký problém, kolem kterého chodí vlády po špičkách. Je hezké, že máme zdravotní péči na poměrně vysoké úrovní, ale nemá ji kdo poskytovat.

Šárka Micková: V květnu mi zemřel zubař, měl přes dva tisíce lidí. A co myslíte, že nás někde vzali? Ani houby. Ze zdravotní pojišťovny poslali dva kontakty pouze na soukromá zubní studia, kde si pořádně zaplatíte. A tam nás také nevzali ani náhodou, mají plno a nikde nové pacienty nepřijímají. Obvoláni všichni zubaři v okruhu 60 km a nic. Takže k čemu vám je, že máte ve městě hodně zubařů, když vás nikdo stejně nevezme.

Milena Pospíšilová: Za totality byla situace stejná. Akorát režim vše řešil příkazy. Manžel byl stomatolog (politicky nespolehlivý). Dostal tedy umístěnku do pohraničí, kam i tehdy nikdo nechtěl. Proto byl stanoven „pohraniční příplatek“ jako motivace. Když předseda KSČ zjistil, že stavíme, příplatek mu odebral a přeložil ho na ještě odlehlejší místo, kde se silnice v zimě neudržovaly. V dnešní době vybavení stomatologické ordinace na úrovni se počítá na miliony. Pokud se mladý lékař zadluží, samozřejmě potřebuje klientelu na splácení. Platby od pojišťoven nestačí. Jeden pacient létal z Ameriky, že prý ho to přišlo levněji. Dilema dovolená vs. nové zuby, tak by se mělo přemýšlet.

Zdenek Zámorský: Bydlím v krajském městě, kde je lékařská fakulta, přísun nových dentistů zaručen. Bývalý zubař pár let přesluhoval, nyní chodím k mladému, který po něm nastoupil, takže mám do smrti vystaráno. V malých městech a vesnicích opravdu je problém zubaře sehnat. Hodně zubařů odešlo pracovat do zahraničí.

