Každý teď řeší problémy sám. Spojme se, zní z obcí kolem Českého Švýcarska

Obce i obyvatelé v okolí národního parku České Švýcarsko stále řeší, jak se postavit ke škodám, které jim před rokem napáchal rozsáhlý požár. Ani po roce ale nedošlo k výraznějšímu posunu.

Některé radnice se brání trestním oznámením, jejich zástupci ale hovoří o tom, že by se kvůli řešení situace měly dát dohromady.

„Teď si to dělá každá obec na svém písečku. Příští týden máme schůzku, kde se shodneme, zda se spojíme, nebo ne. Neudělat to by byla ale velká chyba,“ vysvětlil Seznam Zprávám Marek Kny, starosta obce Jetřichovice, kde žije zhruba 400 lidí.

Podle něj je sjednocený postup klíčový hlavně do budoucna. „Teď tu chybí něco, co by hovořilo za všechny s tím, abychom se nepřekřikovali. Potřebujeme někoho, kdo bude komunikovat se státem.“

Staré Křečany, kde žije zhruba trojnásobek lidí, se obrátily na policii. „Podávali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli zanedbání povinností při správě cizího majetku. Nejde jen o pachatele požáru, ale i o zvládání kůrovcové kalamity,“ uvedl starosta František Moravec.

Vyšetřovatelé mají případ stále na stole. „V současné chvíli je to ve fázi prověřování, víc k tomu bohužel nemůžeme říct,“ reagovala na dotaz Seznam Zpráv mluvčí policie Ústeckého kraje Pavla Mašínová.

„Nestěžujeme si“

Trochu odlišný postoj zaujímá starosta Hřenska Zdeněk Pánek. K žádným právním krokům se připojit nechce, zda chce Hřensko vstoupit do svazku obcí, Seznam Zprávám jednoznačně nepotvrdil.

„Nemůžu vědět, co bude za měsíc nebo za dva ani jestli se budeme chtít s dalšími obcemi nějak spojit. V současné době je vazba se správou národního parku dobrá. Nestěžujeme si,“ podotkl.

Obdobný postoj jako v Hřensku mají i v Janově. „K žádnému právnímu kroku se připojit nechceme. Vím, že se aktuálně bavíme, jestli založit dobrovolný svazek obcí. O konečném řešení, zda se spojit, nebo ne, nevím,“ popsala stav jednání starostka Ladislava Kotková.

Svolali rodinnou poradu

Nejde jen o obce, ale i jednotlivce. Rodina Hrdličkových koupila před sedmi lety v osadě Mezná 400 let starý dům. Nebyl v nejlepším stavu, rozhodli se ho tedy zrekonstruovat.

„Už zbýval měsíc do posledních finálních prací. Všechno bylo vybavené, měli jsme to i částečně pronajímat, abychom si zaplatili provoz. A pak přišel požár,“ řekl pro Seznam Zprávy Pavel Hrdlička.

„Svolali jsme rodinnou poradu,“ popsala chvíle po požáru Vendula Hrdličková. Děti ale podle ní o dům stály, prožily v něm část dětství a kdyby ho rodiče znovu rekonstruovat nechtěli, vzali by opravu do svých rukou.

První rekonstrukce vyšla rodinu asi na 12 milionů, to jim ale vzal požár a pojistka zaplatila jen část. „Od té doby všem radíme, ať si dům pojistí hned, ať nečekají, až budou mít rekonstrukci hotovou,“ vysvětlila Hrdličková.

Další rekonstrukce bude ale mnohem dražší. Hrdlička ji vyčíslil až na 20 milionů. Z domu zbyly jen pískovcové klenby. „Statik řekl, že jsou v pořádku, tak snad,“ dodala s úsměvem Hrdličková, která si jako interiérová designérka navrhuje dům sama.

Rodina chce ale věc řešit dál. Podle ní Správa Národního parku České Švýcarsko neudělala dostatek pro to, aby požáru zabránila, případně ho dostala alespoň pod kontrolu. „Nebyly odklizené požární cesty, dřevní hmota, nikdo riziko požáru průběžně nemonitoroval. Vznikl tak čarodějnický táborák,“ řekl Hrdlička, který zároveň kritizuje i veřejnou správu, která podle něj nezajistila v osadě Mezná dostatek hasební vody.

Jak konkrétně má v plánu věc soudně řešit, zatím komentovat nechtěl. „Zastupuje mě advokátní kancelář. Máme závěry, že o zanedbání určitě šlo. Parku jsme poslali, že mi byla způsobena škoda, a uvidíme, jak se k tomu park postaví. Má na to asi půl roku,“ dodal.

Více setkání se starosty

Co na to vedení parku? Ještě loni starostové i místní tehdejší vedení národního parku tepali za špatnou komunikaci i špatný přístup ke zvládání situace s kůrovcem.

Park má od loňského prosince nového ředitele. Petr Kříž už při svém jmenování avizoval, že chce s obcemi víc mluvit. „Výrazně narostl počet různých setkání a jednání se starosty, ale i podnikateli v regionu a dalšími důležitými institucemi,“ řekl minulý týden Seznam Zprávám mluvčí NP Tomáš Salov.

Správa parku rovněž nově rozmístila několik nádrží, které mají zlepšit situaci s vodou. Konkrétně se jedná o čtyři vaky, přičemž každý pojme 50 tisíc litrů vody, a 14 nádrží, z nichž každá pojme 1000 litrů vody.

Terénní personál je pak vybaven zádovými vaky na 20 litrů vody, strážci jsou tak schopni menší ohniska uhasit ihned. Nová je i čtyřkolka, pojme asi 300 litrů vody a strážci s ní podle Salova budou moct zajet do méně přístupných míst dříve, než přijedou hasiči.

Dříve nepřístupné cesty pracovníci vyčistili a pravidelně je kontrolují, aby je při požáru mohli hasiči využít.

Nejen České Švýcarsko

S podobnými komplikacemi se nicméně podle starosty Starých Křečan potýkají i obce v okolí dalších národních parků. „Setkávají se stejnými problémy – bezzásahové zóny, kůrovcová kalamita, zničené lesy a zvýšené náklady na protipožární opatření,“ přiblížil Moravec.

Vzniknout tak má i další společenství, které by zahrnovalo obce i mimo okolí Českého Švýcarska. Zda ale ke vzniku dojde, zatím není jasné. „Máme naplánovanou schůzku, má jít o parky Šumava, České Švýcarsko a Křivoklátsko,“ řekl starosta Kny.