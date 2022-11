Bezlepkové potraviny výrazně zdražují, kilo mouky už je za 110 korun

„Bezlepkové potraviny byly vždy výrazně dražší než běžné potraviny. Strava celiaka stojí asi o 3000 Kč měsíčně více než strava běžná. To již dříve rodinné rozpočty zatěžovalo, zvláště pokud je v rodině více celiaků, a to se v současné době ještě zhoršilo,“ říká Ivana Lášková.

„Děti byly diagnostikované ve čtyřech letech, dnes je jim sedm a devět. Bohužel naše spádová škola neposkytuje bezlepkové diety, takže musím každý den připravovat i jídlo do školy. Je to občas velmi náročné, i co se týče času a nákupu potravin,“ přibližuje pro Seznam Zprávy.

Chystat každý den obědy pro obě děti znamená neustálé plánování, nakupování, odměřování a vaření. Vše se podle Petry Lehké pochopitelně promítá nejen do volného času, ale právě i do peněženky. „Kdybych to vzala čistě odhadem, myslím, že nás ten měsíční nákup bezlepkových potravin vychází až o 6000 korun dráže než klasický, ale samozřejmě je to jen můj hrubý odhad,“ říká.