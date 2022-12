Komentář: Husákovy děti klimakrizi nevyřeší. Nastoupit musí generace Grety

Víte, není to lehké. Do pádu socialismu jsme my – a nyní použiji termín, který nesnáším, ale snad pomůže v lepší časoprostorové orientaci – Husákovy děti , vyrůstaly v totalitním ekologickém informačním vakuu. Z ideologických důvodů se o devastaci přírody nemluvilo.

Naši snahu každopádně brzdí několik stropů. Některé neprorazíme, a ani si nemyslím, že by bylo zdravé se o to pokoušet. U dalších by to bylo fajn.