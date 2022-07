Komentář: Milostivé léto vadí hlavně advokátům. Mohou přijít o miliony

Před týdnem vyšel na Seznam zprávách komentář k Milostivému létu od šéfa České advokátní komory Roberta Němce. Předesílám, že právě díky Robertu Němcovi se podařilo navázat spolupráci naší organizace Člověk v tísni s advokátní komorou – tohoto posunu si vážím. Pod jeho vedením se také komora aktivně zapojila do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

Za zmínku stojí, že předchozí Milostivé léto si věřitelé, kteří se jej zúčastnili, chválili. A to i ti největší, jako jsou pražský dopravní podnik nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna. Přesto se řada kritiků Milostivého léta a jeho druhé etapy zaštiťuje právě zájmy věřitelů.

Jinak tomu není ani v případě Roberta Němce, který navíc zmiňuje ještě klišé o tom, že odpuštění často absurdního příslušenství zaplatí ostatní daňoví poplatníci. V řadě případů se přitom jedná o pohledávky staré mnoho let, pohledávky, z nichž by s vysokou pravděpodobností nikdy nebyla zaplacena ani jistina, natož ono příslušenství. Navíc v době rekordní inflace je pro mnoho věřitelů lepší mít jistých 10 tisíc korun teď než 20 tisíc možná za pět let.