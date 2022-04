Komentář: Zakopat příkopy? Díky, nemám zájem

Hodně se teď hovoří o potřebě takzvaného zakopávání příkopů. Válka, pandemie, uprchlíci minulí i současní a kdovíco ještě. Společnost je rozdělena, říkají různí lidé a moudře u toho pokyvují hlavami. Pojďme se spojit a táhnout za jeden provaz. Co jsme si, to jsme si, vidíme svět různě, ale v jádru jsme všichni bratři a sestry.

Nic z uvedeného ovšem nedefinuje, jaký kdo jsme – a shodný původ nás nijak nepředurčuje k bezuzdnému bratření. Být součástí národa není zásluha ani vina, není to dar ani prokletí. Je to pouze jeden z mnoha parametrů ovlivňujících naši osobnost.

Sérioví zabijáci jsou samozřejmě jen extrémní případ, špička ledovce. Spoluobčanů, od kterých se raději držíme dál, najdeme mnohem víc. Každé opovrženíhodné hovado není rovnou vraždícím maniakem, to bychom se českými ulicemi brodili po kolena v krvi. Přesto s takovým člověkem nechceme mít pranic společného.

A proto se běžte vycpat se zakopáváním příkopů. Ne, teď je naopak ten pravý čas na vytřídění zrna od plev. A nemá to co dělat s názory na politiku, ekonomiku nebo cokoli jiného.

Lidí s odlišným pohledem na svět mám kolem sebe dvanáct do tuctu a je mi to úplně jedno. S tím se neshodnu na očkování, s tamtou na bezletové zóně pro Ukrajinu, s dalšími se pohádám o globálním oteplování, kvótách pro ženy, islámu, legalizaci drog, nobelovce pro Dylana nebo pěstování rajčat. Neznám nikoho, kdo vidí svět úplně stejně jako já, pánbůh zaplať.

V každé krizi se ukáže, kdo je kdo. Tento draze vykoupený luxus poznání nyní máme. Víme přesně, kdo úporně šíří lži ruské propagandy. Víme, kdo jsou primitivové šikanující pracovníky hygienických stanic. Známe hospody, pro které byl kšeft důležitější než zdraví jejich hostů. Známe podporovatele nechutných pochodů lůzy za politiky až domů, aby mohli zastrašovat nejen je, ale i jejich rodiny. Víme, kteří novináři vybírají jen fakta hodící se do jejich verze příběhu, kteří „lékaři“ považují oběti covidu za bezvýznamnou smrt pár primátů i kteří ubožáci závidí lístek do zoo lidem prchajícím před bombami.

Celý tenhle ohňostroj hnusu máme v přímém přenosu před očima už několik let, ať jde o Ukrajinu, Sýrii, nebo virus. Jediný rozdíl je, že v případě ruské invaze se většina veřejného mínění postavila na stranu pomoci a sounáležitosti, alespoň prozatím. Na podstatě problému to nemění nic, i porouchané hodiny občas ukazují správný čas.

Po čtvrt století od „sametu“ se zlo mezi námi do značné míry skrývalo ve strachu či studu z reakce okolí. To již neplatí. Velké změny posledních let odstranily zábrany a páchnoucí břečka osobních i společenských patologií vytekla na světlo boží tak jako v minulosti již několikrát. Čas výmluv skončil. Stejně jako v minulosti si můžeme vybrat, jestli se zlu postavíme, anebo budeme zakopávat příkopy, zatímco pro nevinné se vykopávají hroby.