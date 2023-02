Komunisté šířili parte nejstarší sklárny světa. Lžou, zlobí se majitel

Ve Sklárně Harrachov je šrumec a horko. Pec žhne na plný výkon – uvnitř je 1450 stupňů. Sklo se tu vyrábí tradičně, tedy ručně a sklářskými píšťalami. A to 311 let, jak připomíná nepřehlédnutelná číslice v čele provozu.

Tucet sklářů fouká a brousí skleničky do dálkových vlaků, další tucet pracuje na luxusních obalech na svíčky. Poputují zákazníkům do Spojených států.

Přesto minulý týden vystavila liberecká KSČM na facebooku nejstarší funkční sklárně na světě smuteční parte. „S bolestí v srdci oznamujeme všem zákazníkům, přátelům, sousedům a známým, že nás navždy opustil podnik Sklárna Harrachov. Zemřel po krátké fialové nemoci dne 4. října 2022,“ stojí v něm.

Za koncem podle statusu stojí vláda premiéra Petra Fialy (ODS). „Příčina asociální fialová sebranka. Jsou zde i firmy, které přežily obě světové války, ale fialový hnus nepřežily.“

Na svém profilu komunisté sdíleli dalších osm parte, aby dokázali, jak špatná je současná vláda.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Podle libereckých komunistů je nejstarší funkční sklárna na světě „mrtvá“.

Musí to stáhnout a omluvit se

„Lžou, když to řeknu slušně,“ prohlíží si facebookový profil se smutečním parte majitel nejstarší fungující sklárny na světě.

Je zjevně rozzlobený. „Pověřím nějakého našeho bojovníka, aby to u nich narovnal. To musí stáhnout a omluvit se,“ dodává František Novosad.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Jedenasedmdesátiletý František Novosad pomalu předává sklárnu svému synovi. Rozhodně však prý nekončí.

71letý muž připouští, že sklárna zažila extrémní rok. Obzvlášť na podzim, kdy ceny plynu, na kterém je provoz závislý, vylétly do obřích výšin.

Předloni kupovali megawatthodinu za 19 eur. Když chtěli cenu zafixovat i na rok 2022, narazili. „Nejlepší nabídky byly kolem 80 eur. To jsem si řekl, že nejsem blázen. Přece nebudu fixovat o 400 procent dražší plyn,“ podotýká. Rozhodl se proto, že do „uklidnění“ bude nakupovat plyn na spotovém trhu. A krvácel.

„Chvilkami jsme platili za megawatthodinu 200 eur, v září to bylo dokonce přes 300 eur. Prodělávali jsme strašné miliony. Při ročním obratu 80 milionů jsme jen za energie zaplatili o 23 milionů víc. Zvažoval jsem, že to na čas úplně zavřu. Měl jsem už i nějaká jednání se zaměstnanci, že bych přerušil výrobu, propustil je a opět je nabral až v lednu,“ popisuje Novosad.

„Pro některé by to byl ale existenční problém. Nechtěl jsem je nahnat do ještě svízelnější situace, než se v době zdražování dostali, a tak jsem to přehodnotil. Rozpustil sem poslední rezervy, obětoval dalších pár milionů,“ popisuje. Někdy v té době přišla i dobrá nabídka na dodávku plynu na rok 2023 a nejhorší krize byla zažehnána.

„Teď už se nám daří. Loni jsme přišli skoro o 23 milionů, ale předpokládám, že se tento rok nadechneme,“ doufá majitel sklárny.

O nějakém pohřbívání firmy, které Sklárně Harrachov vystavila KSČM, nemůže podle něj být ani řeč. „Že nás někdo pochoval, naopak může znamenat, že budeme žít dlouho,“ krčí rameny František Novosad.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Výroba luxusních skleniček do barů v amerických dálkových vlacích

„Jsou to drby“

Sklárny Harrachov nejsou jedinou firmou, kterou liberečtí komunisté „pohřbili“. Sdíleli parte, v němž zákazníkům, sousedům a přátelům oznamují, že navždy odešla Němcova Selská Mlékárnu Radonice.

„Vůbec nekončíme,“ říká do telefonu Tomáš Němec. „To rozesílají nějací šmejdi. Už mě na to upozornili zákazníci, známí i syn, že se to na internetu objevuje. My jsme vůbec neskončili,“ uvádí na pravou míru majitel mlékárny, která rovněž vyrábí tradičním způsobem.

„Normálně fungujeme dál. Děláme hlavně balkánský sýr pro gastro i řetězce, dodáváme privátní značky, teď je to zhruba 50 tun měsíčně. K tomu pivní sýry, parené sýry, jarní sýry, jogurty, mléčné výrobky, prostě spoustu sortimentu,“ vyjmenovává.

Jediné, co před pár měsíci ukončili, byl rozvoz zákazníkům domů. Němec odmítá, že by to souviselo s krizí či vládou Petra Fialy, ale s velkou konkurencí dovážkových e-shopů.

Připouští, že minulý rok byl i kvůli vysokým cenám energií těžký. „Stál za pendrek, to ne že ne, ale nemá to nic společného s debilními kecy v tom parte a na internetu, které se tam objevují.“

Hodlá se proti tomu bránit? „Asi ne. Člověk to musí brát jedním uchem tam, druhým zpátky. Jsou to drby. Nám to nestojí za to, abychom se s nějakými bolševickými šmejdy zabývali,“ shrnuje majitel mlékárny.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Další fake news. Němcova Selská mlékárna Radonice rozhodně mrtvá není.

Neomluvím, omluvím

Proč KSČM vůbec na svých stránkách vystavuje fungujícím firmám parte? „Já facebookové stránky nemám. A protože to je na stránkách okresního výboru KSČM Liberec, tak vás odkazuju na správkyni těch stránek. Ať se z toho zpovídá ona,“ vyhýbá se odpovědi předseda Libereckého krajského výboru KSČM František Pešek.

Ač je nadřízeným orgánem strany, více se o tom bavit nechce. Ani se firmám omlouvat. „Já o tom vůbec nic nevím, takže k tomu nemůžu nic říct. Tečka,“ ukončil hovor.

Status na facebook KSČM Liberec – včetně devíti smutečních oznámení – vyvěsila místní předsedkyně strany Dana Lysáková. „To je materiál, který koluje na webu. Přišlo mi to několikrát mailem,“ vysvětlila Seznam Zprávám.

Ověřovala si, co sdílí? „Jen některá. Ne všechna, protože jsem to nezvládala, mám tady toho hodně,“ tvrdí. „Pokud došlo k nějakému omylu, tak se přímo firmě Sklárna Harrachov omluvím. Tady si píšu poznámku a během dneška to udělám,“ řekla Seznam Zprávám.

A co další firmy, jako třeba Němcova Selská Mlékárnu Radonice, jejichž parte na facebooku sdílela? „Už vám nic neřeknu. A přeju vám pěkný den,“ ukončila předčasně telefonický hovor. Krátce poté status z facebooku libereckých komunistů zmizel.