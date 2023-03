Slíbenou velkolepou show neviděli, ale peněz za vstupenky se domáhají marně

„Koncert se tenkrát kvůli covidu nekonal. My jsme finanční závazky dle smlouvy vyplatili pořadateli, se kterým jsme uzavřeli dohodu, že bude peníze refundovat on. Bohužel se to tak nedělo. Nyní jsme opět spor obnovili, jelikož do velké míry poškozuje naše jméno a jsme v kontaktu s právními zástupci,“ reagovala společnost Ticketlive na dotaz Seznam Zpráv.