Krkonoše před hlavní sezonou: Nadšení Poláci, remcající Češi

Zároveň dodává, že vědí, že lyžování na Černé hoře patří k nejdražšímu v okolí. „Když to srovnáme třeba s Alpami, tak tady je to málo muziky za hodně peněz. O víkendu bych sem nejela, to jen pořád stojíte ve frontách,“ říká Linda. Její kamarádka přikyvuje, až děti trochu odrostou, vydají se na lyže spíš do zahraničí.